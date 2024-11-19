«تنمية المشروعات»: دعم تمويلي وفني لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حرص الجهاز على فتح آفاق تسويقية جديدة للمشروعات المتوسطة والصغيرة في الأسواق العالمية، ما يساعدها على رفع حجم المبيعات الخارجي، وزيادة التعاقدات في التصدير.

جاء ذلك بمناسبة مشاركة جهاز تنمية المشروعات في الدورة 19 للمعرض الدولي للمشروعات الصغيرة CISMEF بمدينة جوانزو – الصين، والذي أقيم خلال الفترة من 15-18 نوفمبر 2024 بمقاطعة جواندونج.

دعم تمويلي وفني

وأوضح أن جهاز تنمية المشروعات يعمل على تقديم وإتاحة باقة متكاملة من الدعم التمويلي والفني والتسويقي لجميع أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والعمل على تسويق منتجات أصحاب المشروعات في الداخل والخارج.

وأكد أن مشاركة أصحاب المشروعات في كبرى المعارض الدولية تساهم بشكل مباشر في استراتيجية الحكومة المتعلقة بتنمية الصادرات المصرية خاصة نحو الأسواق العالمية، بجانب العمل على دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية مع كافة الدول وخاصة الدول الآسيوية وتعزيز التبادل التجاري البيني والتكامل الاقتصادي.

التعاون مع المؤسسات والجهات التنموية بالدول الآسيوية والأفريقية

وقال إن الجهاز يحرص على تعزيز مختلف سبل التعاون مع المؤسسات والجهات التنموية بالدول الآسيوية والأفريقية، بهدف فتح قنوات تصديرية جديدة لأصحاب المشروعات وتسويق منتجات المشروعات الصغيرة المصرية في الخارج، وعقد الصفقات وابرام التعاقدات تشجيعاً لأصحاب المشروعات الصغيرة على تطوير منتجاتهم بما يتلاءم مع متطلبات الأسواق الخارجية ومساعدتهم في معرفة احتياجات هذه الأسواق، والحصول على فرص للتصدير والتعاقد وفتح منافذ تسويق مستمرة بدلا من الاعتماد على السوق الداخلية فقط.