إطلاق البوستر الرسمي لفيلم «الحريفة 2» الريمونتادا

طرح البوستر الرسمي لفيلم «الحريفة 2» تحت اسم الريمونتادا، والذي من المقرر طرحه بداية من 4 ديسمبر بجميع دور العرض المصرية، و5 ديسمبر بكل الدول العربية، على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ويظهر على البوستر نجوم الجزء الأول مضاف إليهم البطولة النسائية لنورين أبو سعدة ودونا إمام ونجم الكرة الإنجليزية مايكل أوين.

فيلم «الحريفة 2» تحت اسم «الريمونتادا» من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويدور الجزء الثاني حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، يتفقوا على استكمال الحلم سويًا.

تفاصيل الجزء الثاني من فيلم «الحريفة»

ويدور الفيلم حول الحريفة ودخولهم للجامعة لأول مرة وانبهارهم بما داخلها وعودتهم للعب كرة القدم، مع وجود «حريفة جدد» داخل الفريق سواء من العنصر النسائي أو الرجالي.

«الحريفة» حقق نجاحًا كبيرًا على صعيد الإيرادات وحققت نجاحًا كبيرًا على المستوى النقدي، وتدور أحداث الجزء الأول من الفيلم في إطار تشويقي اجتماعي حول شخصية «ماجد»، وهو شاب يعشق كرة القدم، ويتعرض والده لأزمات في حياته فيقرر نقله لمدرسة حكومية أخرى، ليتلقى خلالها بعوالم جديدة عليه، وتبدأ رحلته في الانضمام لفريق كرة القدم بأحد مراكز الشباب، ويكون صداقات جديدة ويحقق نجاحات في لعبته المفضلة.