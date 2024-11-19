«النقل الدولي»: شركة الجسر العربي تعمل على تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية

قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن شركة الجسر العربي تمثل نموذجا للتكامل والتعاون العربي البناء، موضحا أن وزراء النقل بمصر والأردن والعراق خلال الاجتماع الـ83 لشركة الجسر العربي للملاحة، أكدوا دعمهم المطلق لهذه الشراكة العربية المميزة، وسعيهم الدائم لتذليل الصعوبات التي تواجه أعمال الشركة، حيث إن النتائج الباهرة التي تم تحقيقها تؤكد أنه وبوجود الإرادة والتصميم والعمل الجاد يمكن تجاوز كل الصعوبات وتحقيق الأهداف المطلوبة.

تنشيط حركة التجارة والملاحة

وأكد «السمدوني»، في بيان صادر عن الشعبة اليوم، أن توسيع شركة الجسر العربي لنشاطها الملاحي والتجاري بالبحر الأحمر، خطوة مهمة في تنشيط حركة التجارة، مشيرا إلى أن هذا التحرك سيسهم بشكل ما في تخفيف خسائر تراجع إيرادات قناة السويس.

تحديث نشاط شركة الجسر العربي

يذكر أن وزراء النقل في مصر والأردن والعراق، خلال اجتماع وزاري بالإسكندرية، الأربعاء، أكدوا دعم تطوير وتحديث نشاط شركة الجسر العربي، ما يعزز دورها في حركة التجارة بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا.

وحول أهمية المشروع، أكد أن هذا المشروع يعمل على تحويل مصر إلى مركز التجارة العالمية واللوجستيات، خاصة أنه يأتي وفق خطة متكاملة لتنمية وتطوير محاور النقل الدولية متعددة الوسائط «بري - سككي - نهري - بحري»، وفي إطار الممر اللوجيستي طابا العريش الجاري تنفيذه ضمن 7 ممرات لوجستية تنموية دولية متكاملة، ما يعنى أن الدولة المصرية تحرص على استهداف التنمية المستدامة داخليا، وفي إطار محيطها الإقليمي والعربي، ما يجعلها تستغل موقعها الاستراتيجي لتحقيق أهدافها الاقتصادية، وأيضا تراعي أبعاد أمنها القومي.

وأكد أن الشراكة العربية المميزة تأتي من خلال توفير التسهيلات للشركة لزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الثلاث، وتنشيط حركة السياحة البينية من خلال مشاريع وبرامج سياحية تشاركية، وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في الدول الثلاث.

زيادة حصة مصر من التجارة العالمية

ونوه بأن مصر تعمل على الاستفادة من موقعها الاستراتيجي المتميز والذي يساعد في الدخول في الكثير من الاتفاقات الدولية والتي تسهم في زيادة حصة مصر من هذه التجارة، ما يجعل لها الريادة في هذا المجال بفضل موقعها كما كانت على مر التاريخ في ظل عالم يعاد تشكيله من جديد.