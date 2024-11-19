حجمه ضعف الشمس 8 مرات.. نجم شديد اللمعان يسيطر على السماء ليل 27 نوفمبر

اقتران القمر مع النجوم من أجمل الظواهر الفلكية، التي يمكن مشاهدتها، لذا يمكن لمحبي الفلك، متابعة اقتران القمر بالنجم «سبيكا»، ألمع نجوم برج العذراء، حيث يظهر مرئيًا في السماء حتى يختفي مع شروق الشمس، ولا يحتاج النظر إليه إلى نظارات خاصة.

ويصنف اقتران القمر مع النجم «سبيكا» أو السماك الأعزل أو السنبلة، ضمن أهم الأحداث الفلكية التي تسيطر على السماء، يوم 27 نوفمبر الجاري، ويتميز هذا الحدث بإمكانية رؤيته بالعين المجردة، فلا يحتاج إلى ارتداء نظارات مخصصة، مثل ما يحدث عند مشاهدة الكسوف، بحسب أشرف تادروس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عبر حسابه على «فيسبوك».

أفضل توقيت لرؤية الاقتران

يعد أفضل توقيت لرؤية الاقتران، عند الساعة 3:30 صباحًا تقريبا، إذ يظهر مرئيًا وواضحًا ويمكن ملاحظته جيدًا، حتى يختفي المشهد، من شدة ضوء الشفق الصباحي، بسب شروق الشمس، ويعد «سبيكا» من أجمل النجوم التي تظهر في السماء، فهو نجم متغير يبلغ حجمه 8 مرات تقريبا مثل حجم الشمس، وكتلته 11 مرة تقريبا مثل كتلة الشمس، ولمعانه 13.5 مرة مثل لمعان الشمس، ويبعد عن الأرض بنحو 260 سنة ضوئية.

ويعتقد البعض أن «سبيكا» نجمًا واحدًا، إلا أنه يتكون من نجمين وربما أكثر، ويتميزان بأنهما أكثر سخونة من الشمس، ويفصل بينهما 11 مليون ميل فقط، أي أقل من 18 مليون كيلومتر، على عكس مسافة الأرض من الشمس، والتي تبلغ 93 مليون ميل أي 150 مليون كيلومتر، ويدوران حول مركز جاذبيتهما المشترك في 4 أيام فقط، بحسب مركز الفيزياء الفلكي.

معلومات عن النجم سبيكا