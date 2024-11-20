5 أبراج تترك انطباعا سيئا في الموعد الأول مع الشريك

يبدو من السهل ترك انطباع رائع عنك للآخرين، لكن هناك بعض الأبراج التي قد تترك انطباعًا سيئًا لدى الآخرين، خاصةً في المقابلات العاطفية والموعد الأول لهم، بسبب تسرعهم أو عدم معرفة كيفية التحدث بشكل لائق أو حساسيتهم المفرطة، وهو ما قد يؤثر على خطط حياتهم ويضعهم في مواجهة بعض الأزمات، فما هي هذه الأبراج؟ وكيف يمكنها تجاوز هذا الأمر؟ وفقًا لموقع «allure».

برج الحمل

يتسم مواليد برج الحمل بالتلقائية، فعندما يروا شخصًا قد يحبونه فإنهم يتسمون بالطبيعة الشديدة، كأن يتحدثون في أمور لا محل لها أو يتطرقون لأمور شخصية، وقد يعتقدون أن هكذا يكونون جذابين للغاية للشريك، لكنهم لا يعرفون أنه قد يكون هذا سببًا في سقوط العلاقة، لأن بعض الناس لا تحب التدخل السريع في الحياة وتتروى في أمورها، لذلك يجب تجنب الخوض في مواضيع لا محل لها، أو قضايا شخصية مفرطة قد تجعل الطرف الآخر غير مرتاح، كما يجب أن تكون على طبيعتك ولا تتكلف، ولكن لا تبسط الأمور أكثر من اللازم أيضًا.

مواليد برج الثور

من المعروف أن مواليد برج الثور يتسمون بالكسل والخجل الشديد، وهاتان الصفتان معًا قد يجعلان الشريك في الموعد الأول قد يضجر منهم، لذلك يجب أن يتسموا بالمرح، ولا يجب أن يجعلوا الأمر يستغرق وقتًا للتعرف على طبيعتهم الحقيقية، لأنهم أيضًا قد يعطوا انطباعًا عنهم بعدم الترحيب بالدخول في أي علاقة.

برج الجوزاء

مواليد برج الجوزاء يحبون عمل الكثير من الأشياء في وقت واحد، وهذا قد لا يعطي فرصة للشخص الذي أمامهم للتعرف عليهم، مما يجعل الموعد الأول تجربة صعبة بالنسبة لهم، لذا يجب الهدوء والتريث، لأنه من الجيد إعطاء الشخص الذي أمامك فرصة للحديث والتعرف عليك.

مواليد برج العذراء

يُعرف برج العذراء بقدرته على التحليل بشكل مفرط، وهذا قد لا يعطيه فرصة للتعرف على الطرف الآخر بشكل جيد، لذلك يجب التريث وعدم إطلاق أحكام دون التعرف على الطرف الآخر كليًا.

برج الدلو

يتسم مواليد برج الدلو بالشخصية الانطوائية، ويستغرق الأمر وقتًا طويلًا قبل أن يشعروا بالراحة عند التحدث مع الشريك المحتمل، لذلك لابد عليهم أن يتحدثوا ويفتحوا موضوعات حتى لو كانت بسيطة لتمهيد الطريق للتواصل بشكل مفتوح مع شريكك.