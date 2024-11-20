عمر خيرت يتحدث عن أجره في حفلات دار الأوبرا: مبلغ صغير لكن راضي بيه

لقاء شهري محدد يواظب عليه الموسيقار العبقري عمر خيرت لسنوات طويلة مع محبيه في دار الأوبرا، رغم ازدحام جدول حفلاته في مختلف دول العالم، إلا أنّه لم يخلف قط موعده مع جمهور الأوبرا، ولم ينظر إلى لقائه معهم من منظور مادي إطلاقا، بل على العكس تماما يشعر أنّها جزءا من رسالته الفنية والثقافية.

«بيدفعولي مبلغ لطيف صغير لكن أنا راضي بيه».. كشف الموسيقار عمر خيرت في لقاء تليفزيوني، عن أنّه لا يبحث عن المكسب المادي في حفلاته بدار الأوبرا، التي يقدمها بواقع حفلين شهريا، قائلا إنّه في البداية كان يقدم 3 حفلات متتالية شهريا، لكن الأمر أصبح مرهق صحيا بالنسبة له فاكتفى بحفلين فقط، مؤكدا أنّه لن يتنازل أبدا عن هذا اللقاء، على حد تعبيره.

عمر خيرت: الفن رسالة وليس باب رزق

وقال عمر خيرت إنّ دار الأوبرا ليست مكانا لتحقيق ربح مادي، فيكفي أنّهم يدفعون للموسيقيين، كما أنّ الهدف ليس ماديا، بل أكبر من أجل الثقافة والفن المصري، متابعا: «اعترضت في فترة تم رفع فيها أسعار التذاكر لأنه مؤمن بأنّ الفن للجميع وليس للشخص القادر على دفع ثمن تذكرة الحفل، فهو مؤمن بأنّ الفن رسالة وليس باب للرزق».

عمر خيرت: أشعر بالقلق قبل الحفلات

ورغم احترافية الموسيقار عمر خيرت إلا أنّه لا يزال يشعر بالقلق قبل حفلاته، «عملت حفلات كتير في العالم كله ومصر، ولكن قبل الحفل أركز وأدعو وأحس بمسؤولية كبيرة فالموضوع مش سهل، فأنا بتعامل مع الحفلات على أنّها امتحان فبكون مش عارف إيه اللي ممكن يحصل».