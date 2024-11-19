بروتوكول تعاون بين هيئة المعارض ومصر للطيران يتضمن تخفيضات على أسعار التذاكر

وقعت الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، بروتوكول تعاون مشترك مع شركة مصر للطيران، اليوم، في خطوة تعكس حرص مؤسسات الدولة المصرية على الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة وتحقيق التعاون المشترك بينهم.

وقع البروتوكول كل من اللواء شريف الماوردي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، وعمرو العدوي رئيس قطاع الشؤون التجارية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

مصر للطيران الناقل الرسمي لهيئة المعارض

وقال اللواء شريف الماوردي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، على هامش التوقيع، إنه تم اختيار شركة مصر للطيران لتقوم بدور الناقل الرسمي للهيئة والمشاركة في الفعاليات الخارجية كافة، موضحا أن الهيئة شاركت في 140 محفلا دوليا خلال 2024.

وأضاف أن شركة مصر للطيران تعتبر الناقل الوطني، ونعتمد عليها في كل الانتقالات الخارجية بشكل دائم، مؤكدا أن التوقيع يأتي ضمن مخطط التوسع في المعارض الدولية مستقبلا.

تخفيضات على أسعار تذاكر الطيران

وأكد رئيس هيئة المعارض، أن الاتفاق يتضمن منح تخفيضا بنحو 25% على أسعار تذاكر الطيران للعاملين بالهيئة والعارضين والشركات التي ستشارك في كل المعارض الخارجية، وتخصيص مساحة لمصر للطيران في الأجنحة المصرية بالخارج.

ولفت إلى أن هيئة المعارض شاركت في مجموعة من المعارض في الصين وأمريكا وفرنسا وعدد كبير من الدول العربية والأفريقية والعديد من الدول، لافتا إلى أنه سيتم إضافة شعار مصر للطيران في جميع المعارض الدولية القادمة، بجانب تخصيص مساحة للشركة لتقديم عروضها الترويجية وبرامجها المتنوعة والتعرف على الخدمات المختلفة التي تقدمها مصر للطيران لمسافريه، بما يخدم الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

وتابع أنه سيتم اعتماد مصر للطيران ناقلا رسميا للوفود الأجنبية التي تشارك في المعارض الدولية التي تنظمها الهيئة داخل مصر، موضحا أن صناعة المعارض تعد العامل الرئيسي لتنشيط القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية.