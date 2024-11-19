محافظ المنوفية: استلام 2 طن لحوم ضمن مشروع صكوك الأضاحي للأسر الأولى بالرعاية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، استلام 2 طن لحوم ضمن مشروع لحوم صكوك الأضاحي لتوزيعها علي الأسر الأولى بالرعاية بالقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة.

مشروع لحوم صكوك الأضاحي

وأشار محافظ المنوفية إلى أن مشروع لحوم صكوك الأضاحي من أهم مشروعات التكافل الاجتماعي التي تنفذها وزارة الأوقاف المصرية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، ويعد من المشروعات الناجحة والمستمرة علي مدار العام.

توزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية

وتفقد نائب محافظ المنوفية سيارة اللحوم أمام مقر ديوان عام المحافظة، إذ من المقرر أن يتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة وفق خطة متكاملة بالتنسيق الكامل مع التضامن الاجتماعي، ومن خلال إدارات الأوقاف والوحدات المحلية وفقاً لكشوف الاستحقاق المعدة لضمان وصول الدعم لمستحقيه لتحسين جودة حياتهم المعيشية تحقيقاً لمبدأ التكافل الاجتماعي.