الاحتلال الإسرائيلي تحت النار.. ضربات قاسية من حزب الله والفصائل العراقية

خلال الساعات الماضية تعرضت دولة الاحتلال الإسرائيلي لعدة ضربات في قواعد مختلفة؛ إذ أعلن حزب الله اللبناني، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، أنه أسقط مسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض-جو في جنوب لبنان، بحسب ما جاء في «القاهرة الإخبارية».

استهداف حزب الله لقواعد ومسيرة إسرائيلية

وقال حزب الله في بيان، إن عناصره استهدفوا مساء الاثنين مسيّرة إسرائيليّة من نوع (هرمز 450) في أجواء بلدة الطيبة بصاروخ أرض–جو، حيث تم إسقاط الطائرة وشوهدت تحترق.

وفى بيان منفصل، أكد حزب الله، أنه نفذ قصفًا صاروخيًا استهدف مستوطنة كريات شمونة شمالي الأراضي المحتلة.

وكان حزب الله قد أعلن مساء الإثنين، استهداف نقاط عسكرية حساسة في تل أبيب بالطائرات المسيرة، موضحا في بيان أن الهجوم الذي جاء دعمًا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة ودفاعًا عن لبنان تم بسرب من المُسيّرات الانقضاضيّة النوعيّة على نقاط عسكريّة حساسة.

وفي بيان منفصل، قال حزب الله، إنه قصف تجمعات لقوات الاحتلال شرقي وجنوبي بلدة الخيام في الجنوب اللبناني برشقات صاروخية، كما قال، إنه استهدف للمرة الثانية تجمعًا لقوات الاحتلال في مستوطنة مرجليوت شمالي الأراضي المحتلة برشقات صاروخية.

جيش الاحتلال يعلن خسائره

فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية إصابة 6 أشخاص بجروح بين خطيرة ومتوسطة إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان على بني براك شرق تل أبيب.

وقال قائد شرطة تل أبيب إن صاروخًا ثقيل الوزن سقط مباشرة في رمات جان من دون اعتراضه، كما نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن الشرطة الإسرائيلية، أن هناك مخاوف من انهيار مبنى برمات غان في تل أبيب عقب إصابة مباشرة بصاروخ.

وفي المقابل أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين أن حزب الله أطلق نحو 100 قذيفة من لبنان على شمال إسرائيل، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي بعضها.

فصائل عراقية

وفي سياق منفصل، أعلنت الفصائل العراقية، أن عناصرها هاجمت، اليوم الثلاثاء، هدفًا حيويًا في جنوب الأراضي المحتلة بواسطة الطيران المسيّر.

وذكرت الفصائل، في بيانٍ لها: «استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردًّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجمنا هدفًا عسكريًا في جنوب الأراضي المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر».

وأشارت الفصائل العراقية، إلى ما تصفه بـاستمرار عملياتها في دكّ معاقل الاحتلال الإسرائيلي بوتيرة متصاعدة.

وتعلن الفصائل العراقية بين الحين والآخر ضرب العديد من الأهداف الإسرائيلية الحيوية على امتداد رقعة واسعة من الجولان المحتل وحيفا شمالًا إلى إيلات جنوبًا.