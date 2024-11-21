نصائح لترتيب الملابس الشتوية.. اجعلي رائحة دولابك منعشة
كتب:
أمنية شريف
08:05 ص | الخميس 21 نوفمبر 2024
ترتيب الدولاب في الشتاء
ترتيب الملابس الشتوية في الدولاب وتبديلها بالملابس الصيفية أمرا يشغل بال الكثير من السيدات، لأنهن يجدن أنفسهن غارقات في أكوام من الملابس الشتوية والصيفية ولا يعرفن كيفية ترتيبها، كما يريدن جعل رائحة الملابس منعشة داخل الخزانة عند تبديل ملابس، فهناك بعض النصائح لتنظيم خزانتك «دولابك»، مع القضاء على أي روائح قد تنبعث بسبب المدة الطويلة التي ترك الملابس خلالها داخل الأماكن المغلقة.
خطوات لترتيب الملابس الشتوية
قبل أن تبدأي رحلة تنظيم الملابس الشتوية، من الضروري التخلص من الفوضى في خزانة ملابسك، ونقدم لكِ بعض الخطوات، بحسب موقع «goodhousekeeping»، تتمثل في التالي:
- نظفي دولابك أولًا.
- ابدأي بإخراج كل قطعة من الملابس الشتوية من خزانتك وضعيها أمامك، وافحصيها وابحثي فيها عن أي ضرر أو بقع أو عناصر لم تعد مناسبة.
- قسمي ملابسك إلى معاطف وأوشحة وقفازات وأحذية.
- استخدمي مزيجًا من حلول التخزين مثل استخدام الصناديق.
- استخدمي منظم الأحذية الذي يوضع فوق الدولاب.
- احفظي الملابس الشتوية التي تحبيها وترتديها بانتظام بالقرب منك.
- ضعي جانبًا أي ملابس شتوية تتطلب إصلاحات أو تعديلات بسيطة.
- رتبي الدولاب على حسب الألوان، لكي يعطي لعينيكِ راحة.
خطوات لجعل رائحة الملابس منعشة داخل الدولاب
خزني الملابس غير المستخدمة في الموسم، من الملابس الصيفية في جزء آخر من منزلك أو في حاويات تخزين، ولكي تجعلي رائحة دولابك منعشة، عليكي اتباع مجموعة من الخطوات، وفقًا لموقع «bayouclosets»:
- ضعي الزيوت العطرية في الملابس الشتوية أثناء دورة الغسيل قبل تخزينها.
- ضعي الصابون المعطر مع الملابس، لامتصاص الروائح الكريهة تمامًا والحفاظ على انتعاش ملابسك.
- ضعي داخل أرفف خزانة الملابس أو داخل جيوب السراويل والمعاطف الأوراق العطرية المجففة.
- كما يمكنك أيضًا نقع كرات من القطن أو المناديل في الزيوت العطرية وضعيها على أرفف خزانة الملابس الخاصة بكِ.
- وضع الأعشاب في أكياس صغيرة على الأرفف داخل دولابك.