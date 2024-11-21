نصائح لترتيب الملابس الشتوية.. اجعلي رائحة دولابك منعشة

ترتيب الملابس الشتوية في الدولاب وتبديلها بالملابس الصيفية أمرا يشغل بال الكثير من السيدات، لأنهن يجدن أنفسهن غارقات في أكوام من الملابس الشتوية والصيفية ولا يعرفن كيفية ترتيبها، كما يريدن جعل رائحة الملابس منعشة داخل الخزانة عند تبديل ملابس، فهناك بعض النصائح لتنظيم خزانتك «دولابك»، مع القضاء على أي روائح قد تنبعث بسبب المدة الطويلة التي ترك الملابس خلالها داخل الأماكن المغلقة.

خطوات لترتيب الملابس الشتوية

قبل أن تبدأي رحلة تنظيم الملابس الشتوية، من الضروري التخلص من الفوضى في خزانة ملابسك، ونقدم لكِ بعض الخطوات، بحسب موقع «goodhousekeeping»، تتمثل في التالي:

نظفي دولابك أولًا.

ابدأي بإخراج كل قطعة من الملابس الشتوية من خزانتك وضعيها أمامك، وافحصيها وابحثي فيها عن أي ضرر أو بقع أو عناصر لم تعد مناسبة.

قسمي ملابسك إلى معاطف وأوشحة وقفازات وأحذية.

استخدمي مزيجًا من حلول التخزين مثل استخدام الصناديق.

استخدمي منظم الأحذية الذي يوضع فوق الدولاب.

احفظي الملابس الشتوية التي تحبيها وترتديها بانتظام بالقرب منك.

ضعي جانبًا أي ملابس شتوية تتطلب إصلاحات أو تعديلات بسيطة.

رتبي الدولاب على حسب الألوان، لكي يعطي لعينيكِ راحة.

خطوات لجعل رائحة الملابس منعشة داخل الدولاب

خزني الملابس غير المستخدمة في الموسم، من الملابس الصيفية في جزء آخر من منزلك أو في حاويات تخزين، ولكي تجعلي رائحة دولابك منعشة، عليكي اتباع مجموعة من الخطوات، وفقًا لموقع «bayouclosets»: