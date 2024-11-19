مدبولي يشارك في احتفالية العيد الوطني الرابع للطاقة النووية.. «قد المستحيل»

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، احتفالية العيد الوطني الرابع للطاقة النووية تحت عنوان «قد المستحيل» بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل الكلمة الافتتاحية الدكتور أمجد الوكيل رئيس المحطات النوولية لتوليد الكهرباء، مرحبًا بجميع الحضور، مؤكدا ضرورة الالتزام بما تمّ التوافق عليه حول تنفيذ مراحل المشروع، وفق الجداول الزمنية المُحددة.

وشدد على أهمية مشروع محطة الضبعة النووية، لما يسهم به من توفير طاقة نظيفة تخفض من انبعاثات الكربون، والذي يأتي في إطار الجُهود المبذولة من الحكومة للتوسع في الاعتماد على مزيج طاقة متنوع، وزيادة نسبة الطاقات المتجددة ضمن مصادر توليد الكهرباء، وكذلك تحقيق الاستقرار والاستمرارية للشبكة الموحدة وتحسين جودة الخدمات.

وأضاف الوكيل، خلال كلمته: «لقد كانت القيادة ابسياسية سباقة في تحقيق أهمية التنمية المستدامة من خلال الستخدام الرشيد للموارد والمساعدة في ظاهرة الاحتباس الحراري وقد كان مشروع الطاقة النووية بالضبعة الإسهام الكبير منذ وضع حجر الأساس لمحطة الضبعة، يتميز هذا العام بطبيعة خاصة فقد جاء بالتزامن مع تركيب مصيدة قلب المفاعل بالوحدة الرابعة لمحطة الضبعة التي تم الانتهاء منها منذ قليل».