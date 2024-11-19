المركز القومي للترجمة يشارك في معرض الكويت للكتاب بأحدث إصدراته

تنطلق، غدا الأربعاء، فعاليات الدورة السابعة والأربعين من معرض الكويت الدولي للكتاب، والتي من المقرر أن تمتد إلى يوم السبت الموافق 30 نوفمبر تحت شعار «العالم في كتاب».

أحدث إصدارات المركز القومي للترجمة

ويشارك المركز القومي للترجمة بمجموعة كبيرة من إصداراته، ومنها «سفر دانيال»، و«ثلاثون مليون كلمة.. بناء مخ الطفل»، و«المسلمون في أمريكا: لمحة تاريخية»، و«سيكولوجية الصراع الاجتماعي والعدوان»، و«الأسطورة البدوية»، و«الحداثة والشمولية في الفاشية الإيطالية»، و«لورنس في شبه الجزيرة العربية»، و«فلسفة البلاغة»، و«المتفرد رؤية مختلفة للتوحد».

ومن الإصدارات أيضا «مدريد الإسلامية: الأصول الخفية لعاصمة مسيحية»، و«علم النفس الاجتماعي: الأسس»، و«الاستشراق هيمنة مستمرة»، و«مقدمة في الأناجيل الثلاثة»، و«موسوعة كمبريدج في النقد الأدبي القرن 19»، و«الدوي الإعلامي».

ويشارك المركز أيضًا بـ«حول العدالة على كوكبنا»، و«المغول والعالم الإسلامي»، و«تاريخ العبودية»، و«مصالح مقدسة»، وغيرها من أهم الترجمات التي صدرت عن المركز.

مشاركة 500 ناشر

ويشارك في معرض الكويت ما يزيد على 500 دار نشر من 31 دولة عربية وأجنبية، وتحل المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف الدورة.