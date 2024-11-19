7 خطوات يجب اتباعها بعد الفوز في قرعة الحج.. أبرزها سداد الرسوم  

ساعات قليلة تفصلنا عن إجراء قرعة الحج، وهناك مجموعة خطوات يجب على الفائزين في القرعة اتباعها لضمان استكمال إجراءات السفر وأداء المناسك بشكل سلس، على رأسها تأكيد الحجز واستكمال الإجراءات المطلوبة.

خطوات يجب اتباعها بعد الفوز في قرعة الحج

وتتمثل أبرز الخطوات التي يجب اتباعها عقب إعلان قرعة الحج المقرر إجراؤها غدا الأربعاء فيما يلي:

1. تسديد الرسوم المطلوبة:

ادفع المبلغ المحدد من قبل الجهة المنظمة (وزارة الداخلية أو الجهة المشرفة).

يمكنك الدفع من خلال البنوك المعتمدة أو القنوات الإلكترونية المعلن عنها.

2. تقديم المستندات المطلوبة:

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

جواز سفر ساري المفعول (على الأقل لمدة 6 أشهر).

صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء.

شهادة صحية تثبت تلقي التطعيمات المطلوبة (مثل لقاح الحمى الشوكية).

3. إجراء الفحوص الطبية: احصل على شهادة طبية معتمدة تثبت لياقتك الصحية للسفر وأداء المناسك، كما يجب التأكد من تلقي التطعيمات الضرورية مثل الإنفلونزا الموسمية.

4. التحقق من ترتيبات السفر:

تأكيد موعد الرحلات الجوية (الذهاب والعودة).

الحصول على التأشيرة من خلال الجهة المشرفة على الحج.

5. حضور اللقاءات التثقيفية: تنظم وزارة الداخلية أو الجهة المشرفة ندوات توعوية لشرح مناسك الحج، الترتيبات، والقوانين المعمول بها.

6. تجهيز المستلزمات:

قم بتحضير ملابس الإحرام وجميع المستلزمات الشخصية الضرورية.

تأكد من الالتزام بالوزن المحدد للأمتعة وفق شركة الطيران.

7. الالتزام بالمواعيد: احرص على الالتزام بالمواعيد المحددة لتسليم الأوراق أو حضور اللقاءات.

ومن المهم أيضا متابعة أي إعلانات إضافية من الجهة المشرفة مثل وزارة الداخلية أو هيئة الحج المختصة.