متحف كفر الشيخ يحتفل باليوم الدولي للفنون الإسلاميّة.. ورشة فنية وجولة

نظم القسم التعليمي بمتحف كفر الشيخ ورشة فنية لتلوين مجموعة متنوعة من الزخارف الإسلاميّة، وجولة إرشادية لمجموعة من طُلاب مدرسة سعد زغلول الابتدائية التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للفنون الإسلاميّة الذي يتم الاحتفال به 18 نوفمبر من كل عام.

متحف كفر الشيخ يحتفل باليوم الدولي للفنون الإسلاميّة

وأبدى الطلاب المشاركون من مدرسة سعد زغلول الابتدائية إعجابهم بسيناريو العرض المتحفي والقطع الأثرية المعروضة، التي تعكس تاريخ محافظة كفر الشيخ عبر مختلف العصور، كما عبّروا عن سعادتهم بالمشاركة في الجولة الإرشادية، والتي تأتي احتفالاً باليوم الدولي للفنون الإسلاميّة الذي يتم الاحتفال به يوم 18 نوفمبر من كل عام، بهدف تعزيز الثقافة الإسلامية وفنونها، وزيادة الوعي حول الجانب الفني والحضاري للإسلام.

معلومات عن متحف كفر الشيخ

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، متحف كفر الشيخ عام 2020، ضمن المشروعات التي وضعتها الدولة المصرية على خريطة الافتتاحات الأثرية، ويقع بجوار جامعة كفر الشيخ في حديقة صنعاء، ويتكون المبنى من عدد من قاعات العرض المتحفي، والتهيئة المرئية، والتربية المتحفية والندوات، إضافة إلى مبنى للخدمات.