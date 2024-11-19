رئيس جامعة طنطا: نسعى لتخريج أجيال على أعلى درجة من الكفاءة

قال الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، إن جامعة طنطا تسعى دائما وبخطى ثابتة نحو تحقيق التميز، وبناء مؤسسة تعليمية عظيمة، من خلال خطتها الاستراتيجية التي تستهدف تطوير منظومات التعليم والبحث العلمي، وتوجيه مخرجاته لخدمة أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال حفل كلية طب الأسنان جامعة طنطا لتخريج الدفعة الـ 46 من خريجي الكلية والبرنامج الدولي، بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة، وذلك بحضور الدكتور حاتم أمين نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة فاتن أبو طالب عميد كلية طب الأسنان.

تهنئة أولياء الأمور

كما خص القائم بعمل رئيس الجامعة بالتهنئة أولياء أمور الخريجين وعائلاتهم وأصدقائهم، لحبهم الدائم ودعمهم الذي رافقهم طوال فترة دراستهم بالجامعة، مٌوجها الشكر إلى أعضاء هيئة التدريس بالكلية على جهودهم المتواصلة من أجل مستقبل أفضل، داعيا خريجي الجامعة بأن يكونوا دائما خير سفراء لكليتهم وجامعتهم، لافتا إلى أن الجامعة تسعى إلى تخريج أجيال على درجة عالية من الكفاءة.

تطوير البنية التحتية

كما أشاد القائم بعمل رئيس الجامعة بما حققته الكلية من طفرات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية في بناء قدراتها الذاتية ماديا وبشريا، موضحاً أن الكلية استطاعت أن تطور بنيتها التحتية وتطور برامجها الدراسية والتدريبية وكان هدفها الدائم هو تخريج أجيال من أطباء الأسنان على أعلى درجة من الكفاءة متسلحين بالعلم والمعرفة وقادرين على قيادة مستقبل الوطن.