نائب رئيس «شركات السياحة» السابق: تطوير المناطق الأثرية عزز مكانة مصر كوجهة سياحية

قال الدكتور مصطفى خليل، نائب رئيس الاتحاد العام لشركات السياحة السابق، إنّ جهود تطوير المناطق الأثرية ساهمت في تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.

الدولة تسعى لتحقيق 30 مليار دولار خلال الـ5 سنوات المقبلة

وأضاف خليل، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ كل المجهودات المبذولة طيلة الـ11 عاما الماضية محمودة لتنمية صناعة السياحة المصرية، ولكن لتحقيق الهدف الذي وضعته الحكومة نصب أعينها، وهو تحقيق 30 مليار دولار خلال الـ5 سنوات المقبلة يجب الاستفادة من كل الموارد الممكنة.

وتابع «الموارد هي تنمية قطاع الطيران، فالطيران المحلي لا بد أن يساهم في نقل الحركة السياحية بشكل ملموس، ولا بد من تدريب وتنمية الكوادر وكل المتعاملين مع السائح بشكل ملموس لرفع قيمة المنتج السياحي المصري».

عرض المنتجات المصرية على السياح بشكل جيد

وأوضح: «لا بد من عرض المنتجات المصرية الزراعية والصناعية على السياح بشكل جيد كونها منتجات مصرية أصيلة، كما يجب تعظيم تجربة السائح، ومن ثم نستطيع زيادة الموارد الخاصة بصناعة السياحة بما ينعكس بشكل مباشر على الإيرادات من العملات الأجنبية».