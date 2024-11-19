«شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي» يحتفي بـ5 مخرجين شباب

عقدت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بدورته التاسعة، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي ندوة للاحتفاء بالفائزين بجائزة مسابقة عصام السيد للعمل الأول، وتقديم 5 مخرجين للحركة المسرحية، وقام بإدارة الندوة الكتاب الصحفي والمخرج جمال عبد الناصر، بحضور كلا من المخرج عصام السيد.

شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقدم 5 مخرجين شباب للحركة المسرحية

فاز بجائزة عصام السيد للعمل الأول محمود الحسيني كاجو عن عرض ماكبث المصنع، بالمركز الأول، وفاز بالمركز الثاني يوسف مراد منير عن عرض ياسين وبهية، المركز الثاني مكرر محمد شاكر عن عرض حديث الصبح والمساء، والمركز الثالث محمد رضا عن عرض حياة شخص ما، والمركز الثالث مكرر ساندرا سامح ميلاد عن عرض سوء تفاهم.

في البداية شكر الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر إدارة المهرجان وقال: هذه المسابقة تعد من أهم المسابقات خاصة أنها تلقي الضوء على المبدعين الشباب وتقدمهم للساحة المسرحية والفنية وكذلك الاحتفاء بهم، وبأعمالهم، وتحية للمخرج عصام السيد الذي يقدم الجائزة بالتعاون من إدارة المهرجان.

ثم قال المخرج عصام السيد: تم الاتفاق مع المخرج مازن الغرباوي على انشاء المسابقة خلال فعاليات المهرجان، وحققت صدى كبير خلال الدورات السابقة، وهي جائزة متخصصة في العمل الأول للمخرج المسرحي، وكنت حريص أن لا أشارك في لجنة التحكيم، وفي الحقيقة أنا من المحظوظين في الوسط جدا، حيث أنني في بداياتي قام بمساعدتي العديد من العاملين بالمسرح دون معرفتهم بي بشكل شخصي من ضمنهم الكاتبة فاطمة المعدول الحاضرة معنا اليوم ، ولذلك قررت أرد الجميل مع مخرجين لا تجمعني بهم علاقة مباشرة، لأننا نحتاج بشكل كبير التواصل مع الشباب وصناعة عروض تخصهم".

وقالت الكاتبة فاطمة المعدول: بمناسبة الحديث عن Ai الذي تم استخدامه في العرض المسرحي ماكبث المصنع الفترة المقبلة سوف تصبح صعبة جدا علينا، لأن اعدائنا لديهم شهوة العلم، واستطاعوا أن يستخدموا الـAi بشكل سيئ على وطننا العربي، فالموضوع خطير جدا، ويجب الاهتمام به، ومعرفة مدى خطورته.

وتقول الدكتورة إنجي البستاوي مدير مهرجان شرم الشيخ الدولي بالمسرح الشبابي: مسابقة الأستاذ عصام السيد تم تطويرها هذا العام، وأصبح يوجد بها الثاني والثالث مكرر، وأصبح هناك جوائز ماليه قيمتها 5 آلاف جنيه، كنت حريصة جدا أن يكون أكثر من شخص يحصل على جائزة لتصبح لديهم مسئولية كبير للإبداع.

وقدم كل مخرج تجربته وتحدث عنها فقال المخرج يوسف مراد منير الفائز بالمركز الثاني عن عرض ياسين وبهية: المخرج عصام السيد ساهم في تكويني شخصيتي فنيا، وكانت أول جائزة تمثيل حصلت عليها في المعهد كان أستاذ عصام رئيس لجنة التحكيم، واليوم احصل على جائزة باسمه.

بينما أعرب المخرج محمد شاكر الحاصل على المركز الثاني مكرر عن عرض حديث الصباح والمساء عن بالغ سعادته بالحصول على الجائزة، وقال: رغم صعوبة النص وتحويله إلى عرض مسرحي، ولكن ارتباطي الشديد بالنص هو الذي شجعني، وقدمت العرض الحمد لله ونجحت وحصلت على اعجاب الجمهور بشكل جيد، وهذه الجائزة تعد رقم 17.

بينما تقول ساندرا سامح ميلاد الحاصلة على المركز الثالث مكرر عن عرض سوء تفاهم: لأول مرة أحصل على جائزة وخصوصا أنها تحمل اسم الأستاذ عصام السيد فهذا شرف كبير، لأني تعلمت منه الكثير مهنيا، والعمل قصته تدور حول سوء الفهم الذي ممكن أن يصل إلى القتل، ومن أقرب الناس إلينا.

أما بالنسبة للفائز بالمركز الأول محمود الحسيني كاجو عن عرض "ماكبث المصنع" قال: حصل العرض على جوائز كثيرة في مهرجان المسرح القومي والمسرح التجريبي، وعرض ماكبث المصنع قمت بدراسته كثير، ولذلك كان حلم لدي أن أقدمه وينجح ، والحمد لله تحقق الحلم.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تقام دورته التاسعة برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي والتي تستمر فعالياته حتى 20 نوفمبر، وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير الراحل جلال الشرقاوي، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وسيادة اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.