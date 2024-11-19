فلترة المياه الملوثة.. فريق هندسة المنصورة يحصد المركز الثالث في مسابقة عالمية

أعلن الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، فوز فريق «Momentum»، من كلية الهندسة بجائزة «Encouragement» من بين 1700 فريق عالمي في مسابقة AAKRUTI Global 2024، التي أُقيمت في الهند خلال الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر 2024.

فوز فريق هندسة المنصورة بالمركز الثالث بمسابقة عالمية

وأشار رئيس جامعة المنصورة في بيان إلى أن الفريق المُتميز من طلاب كلية الهندسة تأهل في المسابقة المحلية، التي أُقيمت في سبتمبر الماضي، وحصد المركز الثالث من بين 156 فريقًا مشاركًا من مصر، مما أتاح له التأهل إلى المنافسة العالمية.

جامعة المنصورة تنافس11 فريقا عالميا

نافس الفريق 11 فريقًا من دول مختلفة، مثل: الهند وإسبانيا وماليزيا وتركيا وجنوب أفريقيا، في مدينة بونيه، الهند، من خلال تقديم ابتكار، وهو تصميم زجاجة مصنوعة من مواد صديقة للبيئة تقوم بفلترة المياه الملوثة من أي مصدر مائي، وتوفير مياه نظيفة صالحة للشرب، الذي يحمل اسم Bio bottle، تحت إشراف الدكتور أحمد سامح عبد العزيز، المدرس بقسم هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي.

وضم الفريق الطلاب، ومنار الحسيني رشاد، وهدير السعيد شلبي، ومحمد معوض فؤاد، وأحمد حسين أبو زيد، وأحمد مصطفى قنديل.

وحصل فريق كلية الهندسة بجامعة المنصورة على درع الجائزة المتميز مع دعم مالي قدره 250 دولارًا، بالإضافة إلى العديد من الجوائز والتذكارات من الجهة المنظمة للحدث، تتضمن ميداليات، تيشيرتات، وخدمات هندسية مقدمة للطلاب من الشركة.