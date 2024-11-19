«سيلفي» يتحول إلى كابوس.. لحظات مروعة في مواجهة أسد غاضب

لحظات من الرعب الحقيقي عاشها باكستاني، بعدما تحولت رغبته في التقاط صورة «سيلفي» بجانب أسد إلى كابوسٍ مفزعٍ، حيث انتهى المشهد بهجوم وحشي كاد يودي بحياته. الحادثة المؤلمة ليست الأولى من نوعها، فقد تكررت وقائع مشابهة في مناطق مختلفة حول العالم، لتُبرز خطر التعامل المتهور مع هذه الكائنات المفترسة. في السطور التالية، ونستعرض أبرز الحوادث المروعة لهجمات الأسود على البشر، وكيف تحوّل «الاقتراب من الأسد» إلى مغامرة قاتلة.

الرجل الباكستاني والسيلفي

وظهر في لقطات مقاطع الفيديو، رؤية الرجل وهو يطلق صرخات مرعبة بينما يقوم الأسد بقضم ورك الرجل، يحاول رجلان آخران انتزاع فك الأسد من الرجل، بينما يغرس الأسد مخالبه في جلده، تاركًا الرجل الأعزل يتخبط على الأرض في عذاب.

استغاثة الرجل لإنقاذه من فم الأسد

كما ظهر في مقطع الفيديو، الأسد وهو يرفض الاستسلام، إذ يمكن سماع الرجل يتوسل لإنقاذ حياته، ويصرخ: «أنقذوني!.. أرجوك توقف يا سيمبا».

إنقاذ الرجل من فم الأسد

وأطلق الوحش سراحه بعد أن نجح 3 رجال في إنقاذه من الحيوان المفترس، ثم ظهر يتجول حول الغرفة ويلعق شفتيه، بينما يقفز الرجل الجريح على قدميه، ويهرب من المشهد شاكيا تمزق ملابسه.

نقل الرجل إلى المستشفى بعد واقعة الأسد

وذكرت صحيفة «ذا صن»، أنّ الرجل تم نقله بعد ذلك إلى المستشفى مصابًا بإصابة في ذراعه، لكن مدى إصابته لا يزال غير معروف.

أسد يقتل رجلاً في كينيا

وفي يناير من هذا العام، عثرت الشرطة في دول كينيا على جثة رجل هاجمه أسدًا عندما كان يستقل دراجة نارية بالقرب من محمية وطنية في جنوب البلاد، بالقرب من منطقة غابات ماريري بجانب محمية شيمبا هيلز الوطنية.

أسد يهجم على طفل في أمريكا

وفي واقعة أخرى حدثت عام 2023، تعرض صبي عمره 5 سنوات إلى هجوم أسد في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، خلال نزهة رفقة أسرته، إذ قالت إدارة الحياة البرية في الولاية، أن الذي يدعى جاك كاد أن يفارق الحياة متأثرًا بجراحه، لكن تدخلت والدته في الوقت المناسب.

وهناك واقعة أخرى حدثت عام 2016، لأسد هجم على سيدة، بعد أن قتلت أسد آخر بالرصاص في جنوب إفريقيا، وحاولت أخذ صورة سيلفي مع جثته، قبل أن تقوم السيدة بالهروب والنجاة بحياتها.