حزمة إجراءات لمحافظة البحر الأحمر لدعم قطاع الصناعة.. تفاصيل مهمة

وجه اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بتذليل التحديات التي تواجه مٌجمع الصناعات بالطريق الدائري الأوسط بمدينة الغردقة، والعمل على دعم قطاع الصناعة بالمحافظة، مٌعلنا حزمة من الإجراءات لمجمع الصناعات بالغردقة.

دعم قطاع الصناعة بالبحر الأحمر

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده محافظ البحر الأحمر اليوم مع ملاك المصانع بمجمع الصناعات بمدينة الغردقة، بحضور عدد من الملاك وماجدة حنا، نائب المحافظ، واللواء تامر سمير، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ.

واستعرض محافظ البحر الأحمر أبرز المشكلات التي طرحها ملاك المصانع، مؤكدًا دعمه الكامل لهم، ومشدّدًا على أهمية المجمع كركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للشباب.

إجراءات لدعم قطاع الصناعة

وأعلن المحافظ حزمة من الإجراءات الفورية لدعم المجمع، من بينها:

1. تمهيد الطريق المُؤدي إلى المُجمع وربطه بالطريق الدائري مباشرة لتسهيل حركة النقل والتوزيع.

2. تفعيل خط مواصلات من وإلى المجمع لنقل العاملين وضمان وصولهم بسهولة، مما يرفع كفاءة الإنتاج ويخفف من أعباء التنقل.

3. توفير سيارة إسعاف مجهزة أمام المجمع لتقديم الخدمات الإسعافية الفورية لأي إصابات طارئة، حفاظًا على سلامة العمال.

4 إنشاء منافذ بيع دائمة للمصانع في الغردقة وباقي مدن المحافظة، بجانب السماح للعربات المتنقلة التابعة للمصانع بالبيع في المناطق الحيوية حتى الانتهاء من بناء تلك المنافذ.

5. متابعة توفير المياه اللازمة للمجمع، خاصة للمصانع التي تعتمد بشكل أساسي على المياه في صناعاتها مثل المنظفات ومصانع الثلج، بالتنسيق مع شركة المياه.

6. تسهيل الحصول على المواد الخام من شركات القطاع العام، مع توجيه الجهات الحكومية للتعاون في توريد الخامات.