«الأرصاد» تكشف خريطة الأمطار غدا.. رعدية ومتوسطة تضرب 12 محافظة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن خريطة الأمطار غدا الأربعاء، وحالة الطقس ودرجات الحرارة، مشيرة إلى أنه يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر، أما خلال ساعات النهار فيكون الطقس معتدل الحرارة على جميع الأنحاء.

خريطة الأمطار غدا

وأوضحت الأرصاد الجوية خريطة الأمطار غدا الأربعاء؛ إذ تشهد السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري أمطارا خفيفة إلى متوسطة وقد تكون رعدية أحيانا، لافتة إلى أنه تتساقط أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

ويبلغ عدد محافظات هذه الأقاليم التي تشملها خريطة الأمطار 12 محافظة، كما تنتشر الشبورة المائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة غدا الأربعاء 20 نوفمبر 2024

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة غدا على جميع مدن وأنحاء الجمهورية وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية:

درجات الحرارة غدا الأربعاء على المحافظات الساحلية

شرم الشيخ: العظمى 28 الصغرى 18.

الإسكندرية.. العظمى 23 الصغرى 15.

العلمين.. العظمى 22 الصغرى 15.

مطروح.. العظمى 22 الصغرى 13.

دمياط.. العظمى 23 الصغرى 18.

الغردقة: العظمى 28 الصغرى 17.

سفاجا: العظمى 29 الصغرى 18.

مرسى علم: العظمى 27 الصغرى 18.

درجات الحرارة غدا الأربعاء على القاهرة الكبرى

القاهرة.. العظمى 25 الصغرى 17.

العاصمة الإدارية.. العظمى 26 الصغرى 15.

6 أكتوبر.. العظمى 26 الصغرى 15.

بنها.. العظمى 24 الصغرى 17.

درجات الحرارة غدا الأربعاء على محافظات الدلتا

دمنهور.. العظمى 23 الصغرى 16.

وادي النطرون.. العظمى 25 الصغرى 15.

كفر الشيخ.. العظمى 23 الصغرى 15.

المنصورة.. العظمى 23 الصغرى 16.

الزقازيق.. العظمى 25 الصغرى 16.

شبين الكوم.. العظمى 24 الصغرى 16.

طنطا.. العظمى 24 الصغرى 16.

درجات الحرارة غدا الأربعاء على سيناء والقناة

بورسعيد: العظمى 24 الصغرى 17.

الإسماعيلية: العظمى 26 الصغرى 16.

السويس: العظمى 25 الصغرى 14.

العريش: العظمى 24 الصغرى 13.

رفح: العظمى 23 الصغرى 13.

كاترين: العظمى 19 الصغرى 7.

طابا: العظمى 24 الصغرى 15.

درجات الحرارة غدا الأربعاء على محافظات الصعيد

الفيوم: الحرارة العظمى 24 الصغرى 14.

بني سويف: العظمى 25 الصغرى 13.

المنيا: العظمى 25 الصغرى 12.

أسيوط: العظمى 26 الصغرى 11.

سوهاج: العظمى 27 الصغرى 13.

قنا: العظمى 27 الصغرى 14.

الأقصر: العظمى 27 الصغرى 14.

أسوان: العظمى 27 الصغرى 15.

الوادي الجديد: العظمى 27 الصغرى 11.

أبو سمبل: العظمى 28 الصغرى 15.