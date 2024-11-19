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هوكستين في بيروت للمرة السابعة.. هل يستطيع وقف إطلاق النار؟

كتب:

عبدالرحمن صقر
10:12 م | الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
الإعلامي كمال ماضي

الإعلامي كمال ماضي

قال الإعلامي كمال ماضي، خلال برنامجه «ملف اليوم»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية» إن آموس هوكستين المبعوث الأمريكي إلى لبنان وصل بيروت للمرة السابعة لمحاولة تقريب وجهات النظر بين الأطراف للوصول إلى صيغة محددة لإحلال السلام، لكن لا يُمكن غض الطرف عن خدمته في سلاح المدرعات بجيش الاحتلال الإسرائيلي.

هل ستأتي زيارة هوكستين بضجيج صاخب بلا طحين

وتابع: «حتى وإن أشيح النظر بعيدا عن خلفية الرجل، هل ينصف لبنان أم يبخس حقه، هل بيده أن يضيق الفجوات ويسد الثغرات كي يعود الأمان والطمأنينة والأمل والسكينة إلى من نزحوا عن ديارهم قسرًا قبيل اشتداد برد الشتاء».

وواصل: «هل ستأتي زيارة هوكستين بضجيج صاخب بلا طحين.. أيمكنه حل ما تعقد قبيل رحيل إدارة أمريكية أمدت ذاك الكيان بكل ما اشتهته نفسه الأمارة بالسوء من أسلحة وذخيرة، ومدد وحماية فرغم ضبابية البنود والمعطيات فمن جديد لا تيأسوا من انفراجة شديدة قد تنجلي غمرات الشدائد.. فكم كربة أقسمت ألا تنقضي.. زالت وفرجها الجليل الواحد».

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