تأكيدا لانفراد «الوطن».. الأسعار الرسمية للحج السياحي تبدأ من 225 ألف جنيه

أعلنت اليوم وزارة السياحة والآثار ضمن الضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام، أسعار برامج الحج السياحي لهذا العام، والتي جاءت تأكيدا لانفراد الوطن المنشور بتاريخ 4 نوفمبر الجارى تحت عنوان «قائمة أسعار برامج الحج السياحي 2025.. «تبدأ من 225 ألف جنيه».

وجاءت الأسعار كالتالي:

أولا: مستوى الحج البري

- سعر برنامج البري مستوى «ج» والذى يكون تسكين الحجاج بمكة بمناطق العزيزية - النزاهة - الزاهر بـ 225 ألف جنيه.

- برى مستوى «ب» والذي تكون فيه فترة إقامة الحجاج بمكة بفنادق تبعد عن الحرم المكي من 1250 مترا وحتى 2000 متر بـ245 ألف جنيه.

- برى مستوى «أ» والذي يقوم إقامة الحجاج خلال تواجدهم بمكة بفنادق لا تبعد عن الحرم أكثر من 1250 مترا بـ260 ألف جنيه.

ثانيا: الحج الاقتصادي طيران

- اقتصادي مستوى «ج» والذى يكون تسكين الحجاج بمكة بمناطق العزيزية - النزاهة - الزاهر بـ 250 ألف جنيه .

- اقتصادي مستوى «ب» والذى تكون فيه فترة إقامة الحجاج بمكة بفنادق تبعد عن الحرم المكي من 1250 مترا وحتى 2000 متر بـ275 ألف جنيه

- اقتصادى مستوى «أ» والذى تكون إقامة الحجاج خلال وجودهم بمكة بفنادق لا تبعد عن الحرم أقل من 1250 مترا بـ295 ألف جنيه.

ثالثا: الحج السياحي فئة الـ5 نجوم

- برنامج 5 نجوم مستوى «أ»، صف أول مباشر على الحرم وحتى 250 مترًا من الحرم المكي، يبلغ 580 ألف جنيه دون تذاكر الطيران.

- برنامج الحج 5 نجوم مستوى «ب» إقامة صف ثاني على الحرم المكي بمسافة 250 مترًا وحتى 1250 مترًا يبلغ 520 ألف جنيه.

وأشارت وزارة السياحة إلى أن تلك الأسعار تمثل الحد الأقصى لأسعار البرامج، وتلتزم الشركات بتنفيذ البرامج بالأسعار والمواصفات والخدمات التى تعلن عليها دون تغيير، لافتة إلى أن تلك الأسعار لا تشمل تذاكر الانتقال بالطيران أو الباخرة لبرامج البرى.