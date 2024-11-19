فريق مسار يخسر من الجيش الملكي في نصف نهائي أبطال أفريقيا للسيدات

فاز فريق الجيش الملكي على فريق مسار بهدفين بنتيجة 2-1، في مباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للسيدات، ليفشل الأخير في التأهل إلي المباراة النهائية، ويلعب علي المركز الثالث والرابع.

ملخص مباراة مسار والجيش الملكي

وتقدم فريق الجيش الملكي في الشوط الأول بهدف نظيف في الدقيقة 12، وأهدر فريق مسار فرصة إحراز هدف التعادل سريعا، بعد ما فشلت لاعبة الفريق في تسجيل ركلة الجزاء في الدقيقة 18.

وتعادل فريق مسار في الدقيقة 95 من ركلة جزاء، قبل ان يعود فريق الجيش الملكي ويحرز هدف الفوز هدف في الدقيقة 97 قبل نهاية المباراة .

ودخل فريق سيدات مسار اللقاء بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: حبيبة صبري.

خط الدفاع: عائشة نتونجو، حاسناث ابامابا، أميرة محمد، ساندرين نيانكورو.

خط الوسط: ياسمين عبد العزيز، مايا إيهاب، شادية نانكايا.

خط الهجوم: حلا مصطفى، عهد طارق، مهيرة علي.

وتأهل فريق مسار إلى دور نصف النهائى بعدما احتل المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، فيما تأهل فريق الجيش الملكى لهذا الدور بعد احتلاله المركز الأول فى المجموعة الأولى.