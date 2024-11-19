تفاصيل كراسة شروط الهيئة العامة للخدمات الحكومية.. موعد مزاد السيارات

توفر الهيئة العامة للخدمات الحكومية العديد من المزادات للمواطنين باستمرار، وذلك بتوفير احتياجات المواطنين من البضائع المختلفة والسيارات التابعة لبعض الجهات الحكومية، وأعلنت عن مزاد لبيع مركبات نيابات السويس، وذلك عبر الموقع الرسمي الخاص بها، مع توضيح كراسة شروط الهيئة العامة للخدمات الحكومية، للراغبين في شراء سيارات بأسعار أقل من أسعار الخارج، في إطار حرص الهيئة على إتاحة الفرصة للمواطنين للحصول على ما يرغبون في شراءه من خلال مزاد هيئة الخدمات الحكومية.

كراسة شروط الهيئة العامة للخدمات الحكومية

وعن كراسة شروط الهيئة العامة للخدمات الحكومية، الخاصة بمزاد مركبات نيابات السويس، المقرر تنظيمه يوم 25 نوفمبر الحالي بقاعة نادي الجيزة الرياضي الكائن في شارع البحر الأعظم الساعة 12 ظهرا، فتتمثل في الآتي:

- تصل قيمة تأمين المزاد العلني إلى 10 آلاف جنيه، حتى يتم تأكيد الاشتراك في المزاد.

- يتم دفع مبلغ 30% من قيمة المزاد حال الفوز بالمزاد، على أن يتم دفع المبلغ المتبقي خلال 15 يوما من رسو المزاد.

- المعاينة للسيارات أساس البيع.

- عملية البيع تتم بدون عمولة.

- يتم طلب كراسة شروط الهيئة العامة للخدمات الحكومية من أبراج وزارة المالية الموجودة بامتداد شارع رمسيس برج 2.

- البيع يتم طبقا للشروط المدونة بكراسة شروط الهيئة العامة للخدمات الحكومية.

المركبات المعروضة في مزاد نيابات السويس

1- سيارات ملاكي.

2- بيك أب.

3- سيارات نقل.

4- موتوسيكلات وتروكسيلات.

5- مقطورات بأنواعها المختلفة.

وحددت الهيئة العامة للخدمات الحكومية سعر كراسة الشروط الخاصة بالمزادات التي يتم تنظيمها لبيع السيارات والبضائع الخاصة بالجهات الحكومية، ليصل سعر كراسة الشروط الواحدة لأي من المزادات إلى 400 جنيه، يتم دفعها في أبراج وزارة المالية التي يتم الحصول على كراسة الشروط من خلالها.