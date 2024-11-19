كلب غامض يقود سائحا للنجاة من مصير مجهول في جبال الإنديز.. ماذا فعل؟

في قلب الضباب الكثيف وعلى ارتفاع شاهق وسط جبال الأنديز الوعرة، واجه سائح بريطاني مصيرًا مجهولًا بعدما ضل طريقه بعيدًا عن رفاقه، وبينما كان الخوف يتملكه مع كل خطوة، ظهر كلب ضال من العدم ليقوده بثقة كأنّما أرسله القدر.. فكيف تحولت رحلة خطيرة إلى قصة إنسانية ملهمة بفضل رفيق غير متوقع؟

على ارتفاع 15 ألف قدم فوق جبال البيرو، وبين التضاريس الوعرة، عاش سائح بريطاني لحظات حرجة بعدما ضل طريقه، وبينما كان الخطر يحدق به من كل جانب، ظهر له كلب ضال من الضباب وقاده إلى وجهته وفقا لما ذكره موقع «ديلي ميل».

انطلق السائح من بريطانيا إلى جبال الأنديز في البيرو، لاستكشاف طريق سانتا كروز الشهير والوصول إلى ممر بونتا يونيون، الذي يرتفع نحو 15 ألف قدم عن سطح البحر، وخلال رحلته مع مجموعة سياحية، واجه تحديًا صعبًا في اليوم الثاني، وفقد طريقه وسط الضباب الكثيف وانفصل عن رفاقه، لكن بفضل كلب ضال، تمكن من العثور على الطريق الصحيح والعودة إلى مجموعته.

«في اللحظة التي وجدت نفسي فيها وحيدًا، ظهر أمامي كلب ودود يهز ذيله بثقة. حينها قررت أن أثق به وبمعرفته بالجبل» هكذا روى السائح بداية ما حدث معه، مضيفًا أنّه كان يتقدم أمامه وكأنه يعرف الطريق تمامًا، لم يكن يملك خيارًا آخر سوى السير خلفه، إذ شعر كأنّ القدر أرسله له في تلك اللحظة الحاسمة.

أعرب السائح البريطاني عن دهشته عندما لاحظ وجود الكلب على هذا الارتفاع الشاهق، لكنه سرعان ما أُعجب بقدرته على معرفة الطرق في الجبال، حيث قاده الكلب بمهارة إلى ممر بونتا يونيون.

مفاجأة السائح

يضيف أنّه عند وصولهما إلى القمة، انتظرا معًا في صمتٍ حتى لحق باقي المتنزهين بالموقع، ومنذ تلك اللحظة، أصبح الكلب رفيقًا للمجموعة، رافقهم خلال استكمالهم الرحلة، وأشار السائح إلى أنّ المفاجآت لم تتوقف عند هذا الحد، إذ وجدوا كلبًا آخر ينتظرهم عند المخيم، ومن هناك، رافق الكلبان المجموعة في رحلتهم، التي امتدت لمسافة 13.5 ميل.

انتشار الكلاب الضالة في المنطقة

وقال أحد السكان للسائح عند نشر الصور، على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت لاحق، إنّ الكلاب الضالة منتشرة في تلك المنطقة، وتتبع السياح في الجبال وترشدهم إلى الطريق أحيانا، كما لو أنّها تلقّت تدريبًا خاصًا؛ لتكون مرشدا سياحيا.