مستثمرون: الحكومة تضع صناعة السياحة على رأس أولوياتها حاليا

قال محمد فلا، عضو جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر، إن الحكومة تبذل جهودا كبيرا للارتقاء بصناعة السياحة المصرية، موضحا أن الارتقاء بتلك الصناعة أحد أهم أولويات الدولة المصرية حاليا، مشيرا إلى أنه للمرة الأولى نجد لقاءات تتم بشكل دوري من رئيس مجلس الوزراء مع العاملين بالقطاع السياحي، وذلك للاستماع للمشكلات التي تواجههم ومحاولة إيجاد حلول سريعة لها.

مبادرة الـ50 مليار جنيه لإنشاء غرف فندقية

وأضاف لـ«الوطن»، أن الدولة أدركت أن زيادة أعداد السياح وارتفاع الإيرادات مرتبط ارتباطا كليا بضرورة زيادة أعداد الغرف الفندقية، لذا دشنت مبادرة عن طريق البنك المركزى بقيمة 50 مليار جنيه، لإنشاء غرف فندقية جديدة وصيانة وتطوير الغرف القائمة، كما عملت على تحويل مباني الوزارات والهيئات بمنطقة وسط البلد إلى فنادق.

وأشار عضو جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر، إلى أن الحكومة اتخذت خلال الفترة الحالية العديد من الإجراءات التي تصب بشكل إيجابي فى زيادة الاستثمار السياحي، كما أنها في إطار سعيها لزيادة أعداد السياح الوافدين إلى مصر منحت العديد من التسهيلات لحصول سياح غالبية دول العالم على تأشيرة دخول مصر فور وصولهم للمنافذ المصرية.

إنشاء مدن سياحية جديدة

ومن جهته، قال رامي فايز، عضو جمعية مستثمري السياحة بمرسى علم ، أن صناعة السياحة باتت على رأس أولويات الدولة المصرية حاليا والحكومة تعمل بكل جهد على تذليل أية عقبات تواجه العاملين بالقطاع السياحي، موضحا أن مجهودات الحكومة لم تتوقف فقط على إنشاء مدن سياحية جديدة أو تطوير البنية التحتية أو المشروعات السياحية ، بل اهتمت أيضا بالعنصر البشري، موضحا أن الحكومة وافقت مؤخرا على صرف إعانات للعاملين بقطاع نويبع طابا نظرا للظروف التى تمر بها تلك المنطقة.

وأشار إلى أن حالة الأمن والأمان والاستقرار السياسي الذي تعيشه مصر حاليا جعل تأثير الظروف الجيوسياسية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط حاليا لا تؤثر إلا بقدر بسيط على صناعة السياحة المصرية وعلى الحركة السياحية الوافدة من الخارج، لافتا إلى أن الرسائل الإيجابية الصادرة عن مصر تشجع شركات السياحة الأجنبية على تسيير رحلات لمصر حاليا.