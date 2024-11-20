مشروب لذيذ يحمي من النوبة القلبية.. تناوله باستمرار للحصول على فوائده

الحليب من أهم المشروبات التي ينصح بتناولها، إذ يعد مشروبا لذيذا يحمي من النوبة القلبية، ويمد الجسم بالكالسيوم والبروتينات والطاقة التي يحتاجها، لذا ينصح بشربه في أي وقت خاصة فصل الشتاء، وعند انعدام الرغبة لشربه بسبب مذاقه، يمكن وضع أي إضافة تحسن من الطعم مثل الكاكاو، لذا يحب الانتباه جيدا.

والحليب الساخن أو الدافئ مشروب لذيذ يحمي من النوبة القلبية، ويمكن إضافة النكهات المختلفة إليه، مثل الكاكاو أو الفراولة وغير ذلك، خاصة للأطفال الذين لم يعتادوا على تناول الحليب بمذاقه الطبيعي، ويحتوي على نسبة عالية جدا من الكالسيوم والعناصر الغذائية الأخرى، ويقي من الأمراض القلبية، إذ يصبح الجسم في حالة جيدة، وقادرا على مواجهة الأمراض المعدية أو المستعصية، بحسب موقع مايو كلينك الطبي.

مشروب لذيذ يحمي من النوبة القلبية

وقال الدكتور أحمد الوكيل استشاري القلب والأوعية الدموية، لـ«الوطن»، إن الحليب يحتوي على عناصر تقوى القلب وتمد الجسم بالطاقة اللازمة، إذ يحتوي على نسبة عالية من البروتين، الكالسيوم، البوتاسيوم، والعناصر الغذائية الأخرى، فإنه يمكن للشخص الذي لا يستطيع أو لا يرغب في تناول الحليب، إضافة النكهة المحببة أو المفضلة لديه، مشيرا إلى أن منتجات الألبان عامة مفيدة لصحة القلب، ويفضل الابتعاد عن الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون.

الحليب من المشروبات الدافئة الضرورية للقلب

وأضاف أنه بصفة عامة تعد المشروبات الدافئة ضرورية جدا لصحة القلب، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، إذ تؤدي البرودة إلى انقباض الأوعية الدموية، التي تؤثر بالسلب على القلب، بالإضافة إلى زيادة آلام المفاصل مع الإصابة بهشاشة العظام.

ينصح بتقليل تناول الأطعمة ذات نسبة عالية من الملح

ونصح بالتقليل من تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح، والحلويات أو المشروبات التي يوجد بها سكريات لتجنب ارتفاع ضغط الدم والإصابة بأمراض القلب، خاصة كبار السن لأنهم الأكثر عرضة لأمراض القلب، بل يفضل تناول الأطعمة التي تحتوي على مضادات الأكسدة، وخاصة المتوفرة فى الفواكه والخضروات الملونة، لأنها تساهم في تعزيز مناعة الجسم وتقليل الالتهابات.