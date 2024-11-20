بايدن يمد أوكرانيا بسلاح محظور في 164 دولة.. خطوة جديدة في تحدي روسيا

قال مسؤولان أمريكيان إن الرئيس جو بايدن وافق على تزويد أوكرانيا بالألغام الأرضية المضادة للأفراد، وهي خطوة من شأنها تعزيز دفاعات كييف ضد القوات الروسية المتقدمة، وتأتي هذه الخطوة في أعقاب موافقة البيت الأبيض الأخيرة على السماح لأوكرانيا باستخدام نظام صاروخي قوي بعيد المدى لضرب داخل روسيا كجزء من مجموعة من الإجراءات العاجلة التي تتخذها إدارة بايدن لمساعدة جهود الحرب المتعثرة في كييف، حسبما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».

أمر بايدن بإمداد كييف بالألغام الأرضية المضادة للأفراد مثير للجدل

ويعد أمر بايدن بإمداد كييف بالألغام الأرضية المضادة للأفراد مثير للجدل، حيث وقعت أكثر من 164 دولة -ليس منها أمريكا وروسيا- على معاهدة دولية تحظر استخدامها، لأن الأسلحة العشوائية يمكن أن تسبب ضررا دائما للمدنيين، وقال خبراء الحد من الأسلحة إن حتى الألغام غير الدائمة تشكل خطرا على السلامة.

وقال مسؤولون إن إدارة بايدن تشعر بقلق عميق إزاء هجمات روسيا على الخطوط الأمامية لأوكرانيا في الأسابيع الأخيرة وترى حاجة ملحة لصد هذا التقدم.

الأوكرانيين تعهدوا بعدم زراعتها في أماكن بها مدنيين

وقال المسؤولون إن البنتاجون يعتقد أن توفير الألغام من بين أكثر الخطوات المفيدة التي يمكن لإدارة بايدن اتخاذها للمساعدة في إبطاء هجوم روسيا.

وقال أحد المسؤولين إن هذا النوع من الألغام الأرضية المضادة للأفراد غير دائم، وأن الألغام تدمر نفسها أو تفقد شحن البطارية مما يجعلها غير نشطة، مما يقلل من الخطر على المدنيين.

وقال المسؤول إن صناع السياسات الأوكرانيين تعهدوا بعدم نشر الألغام في المناطق المكتظة بالسكان.