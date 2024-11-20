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رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية 2024-2025.. بدأ اليوم

كتب:

أميرة فكري
08:19 ص | الأربعاء 20 نوفمبر 2024
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني- صورة أرشيفية

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني- صورة أرشيفية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية 2024-2025، علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وذلك للتقدم لامتحانات العام الدراسي الحالي.

كيفية ملء استمارة الشهادة الإعدادية

وأكّدت وزارة التربية والتعليم أنه لكي يتمكّن الطالب من ملء استمارة الشهادة الإعدادية 2025 وطباعتها، ينبغي أن يكون لديه البريد الإلكتروني المدرسي الخاص به عله الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم ببوابة مركز المعلومات.

تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنَّه إذا لم يكن لدى الطالب بريد إلكتروني لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية، يمكنه الحصول عليه من خلال رابط إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي.

ويمكن التسجيل من خلال رابط استمارة الشهادة الإعدادية.

 

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بقلم أميرة فكري