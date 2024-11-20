الشروط الكاملة للتقديم في حج الجمعيات الأهلية 2025

أجابت المؤسسة القومية لتيسير الحج، عن جميع الأسئلة المتعلقة بحج الجمعيات الأهلية 2025 التي يستمر التقديم لها حتى يوم 28 من شهر نوفمبر الجاري إلكترونيا، موضحة آليات التقديم والشروط وضوابط إعلان النتيجة، مؤكدة متابعة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أعمال التقديم منذ اليوم الأول.

وأكدت المؤسسة في فيديو لها، ضرورة أن يكون الراغب في التقديم مُسدداً للاشتراك السنوي في عضوية الجمعية الأهلية التابع لها، موضحة أنه سيتم إعلان النتيجة عبر الموقع الإلكترونية الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي عبر القرعة العلنية.

ما هي شروط التقديم؟

- مصري الجنيسة.

- كامل الأهلية لأداء مناسك الحج.

- لا يقل السن عن 25 عاماً عند تاريخ 19 فبراير ويستثنى المرافق لأحد الوالدين ولا يقل عن عمره عن 18 سنة.

- أن تكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب.

- سداد الاشتراك السنوي.

- أن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 30 يونيو 2024 ولم يوقع عليها أي جزاءات.

- لم يسبق أداء فريضة الحج من قبل.

- بطاقة رقم قومي سارية لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ التسجيل.

- استيفاء الشروط الصحية المطلوبة.

فئات ممنوعة من التقديم

- الأمراض المزمنة:

* الفشل الكلوي

* أمراض القلب المتقدمة

* الأوعية الدمويمة

* تليف الرئة

* حالات السمنة المفرطة والمرضية

* التليف الكبدي

* الأورام

- أمراض معدية:

* السل الرئوي المفتوح

- الأمراض النفسية والزهايمر طبقاً للتقارير الطبية

- الحمل في الشهور الأولى والأخيرة

كيف يمكن التقديم؟

بعد استيفاء الشروط، يتم التقديم عبر بوابة الحج الموحد أو من خلال الجمعية أو المؤسسة.

كيفية إعلان النتيجة

سيتم الإعلان عن نتيجة حج الجمعيات الأهلية 2025، عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي والمؤسسة القومية لتيسير الحج من خلال القرعة العلنية.