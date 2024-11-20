«الصحة» تصدر قرار إعادة تشكيل اللجنة المختصة بدراسة طلبات بناء المنشآت الطبية

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الصحة والسكان رقم 439 لسنة 2024، بشأن إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لدراسة الطلبات المقدمة لإنشاء المنشآت الطبية وتحديد اختصاصاتها.

المادة الأولى من القرار

وجاء في المادة الأولى من القرار، يُعاد تشكيل اللجنة الدائمة لدراسة الطلبات المقدمة لإنشاء المنشآت الطبية «مستشفيات - نوادي صحية»، برئاسة رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، وعضوية كل من:

1- مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية.

2- ممثل للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية يختاره رئيسها.

3- مدير عام الإدارة العامة لمكافحة العدوى.

4- مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية.

5- مدير عام الإدارة العامة للتجهيزات.

6- مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية والصيانة.

وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة في مجال عملها ، دون أن يكون له صوت معدود عند اتخاذ القرار، وتضع اللجنة الضوابط والإجراءات اللازمة لقيامها بأعمالها.