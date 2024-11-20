تطور جديد في 10 محطات بمترو الإسكندرية «أبوقير - محطة مصر».. (صور)

كشف سيد كامل مدير مشروع مترو الإسكندرية «أبوقير - محطة مصر»، أنه يُجر الآن أعمال الأساسات بـ50% من المحطات الخاصة بالمشروع، أي 10 محطات، مؤكداً أن جميع الأعمال تتم بأيادٍ مصرية خالصة ووفق المواصفات والمعايير العالمية.

أسماء المحطات بالتفصيل

وقال «كامل» لـ«الوطن»، إن المحطات التي جرى البدء فيها، تضم محطة كفر عبده وميامي وطوسون والعصافرة وسيدي بشر والإصلاح، موضحاً أن الأعمال بها تشمل الأساسات أي الحفر تحت الأرض، وبدء صب الخوازيق الخاصة بها.

وأضاف أن الأعمال تتم وفق جداول زمنية مُحددة وعلى مدار الساعة: «الشغل 24 ساعة نهار وليل دون توقف»، موضحاً أن وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق، تتابعان عن كثب تقدم أعمال تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية، خاصة أنه يُعتبر نقلة نوعية كبيرة بالمحافظة ويخدم الكثير من المواطنين يوميا.

أعمال جسم المحطة

وأكد مدير المشروع، أنه بعد الانتهاء من أعمال الأساسات، تبدأ الأعمال الخاصة بجسم المحطة فوق الأرض، وتشمل الأعمدة التي تقوم عليها المحطة ثم الغرف بأنواعها المختلفة كالغرف الفنية وغرف التذاكر ومنسوب الرصيف.