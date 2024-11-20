الجريدة الرسمية تنشر قرار «الاستثمار» حول تشكيل هيئة لكل مجلس تصديري

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الداخلية رقم 148 لسنة 2024، بشأن تشكيل هيئة لكل مجلس تصديري تشكل من رئيس ووكيلين وأمين للصندوق، وذلك في العدد رقم 258 في 20 نوفمبر 2024.

وجاء في المادة الأولى من القرار، تستبدل بالمادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 228 لسنة 2020 المشار إليه النص الآتي:

المادة الخامسة:

يكون لكل مجلس تصديري هيئة مكتب تشكل من رئيس ووكيلين وأمين للصندوق، وينتخب المجلس هيئة المكتب في أول كل دور انعقاد.