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محافظة الدقهلية تصدر قرارا بتعديل المخطط التفصيلي لإحدى قري ميت غمر

كتب:

بسمة عبدالستار
09:49 ص | الأربعاء 20 نوفمبر 2024
محافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار محافظة الدقهلية رقم769 لسنة 2024، بشأن تعديل المخططات التفصيلية لقرية الدبوانية مركز ميت غمر، وذلك في العدد رقم 258 في 20 نوفمبر 2024.

وجاء في المادة الأولى من القرار، تُعدل المخططات التفصيلية لقرية الدابونية- مركز ميت غمر على النحو التالي:

إدراج الشارع رقم (1) بعرض (4) أمتار، وكذلك إلغاء جزء الشارع رقم (2) بعرض (6) أمتار مع تغيير ما يلزم من تهشير، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنانية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلي المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع اشتراطات المخطط الاستراتيجي المعتمد للقرية.

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بقلم بسمة عبدالستار