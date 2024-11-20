انطلاق 14 قافلة طبية في المحافظات ضمن «حياة كريمة».. الكشف والعلاج مجانا

تشهد 14 محافظة إطلاق 14 قافلة طبية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على مدار يومين، إذ تنطلق القوافل الطبية اليوم وغدًا 20 و21 نوفمبر، والكشف والعلاج مجانًا في عدة تخصصات طبية.

أماكن القوافل الطبية في المحافظات

وتتركز القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في الأماكن التالية:

1- أبو هور مركز نصر النوبة بمحافظة أسوان.

2- الزعفرانة مركز رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر.

3- مركز طبي ناصر مركز دمنهور بمحافظة البحيرة.

4- قرية الألبان الجديدة مركز حي الجناين بمحافظة السويس.

5- قصر بغداد مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية.

6- إلياس مركز إبشواي بمحافظة الفيوم.

7- شنوان مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

8- الفقاعي مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا.

9- الأمان مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.

10- براوة مركز أهناسيا بمحافظة بني سويف.

11- أم الرزق مركز كفر سعد بمحافظة دمياط.

12- عرابة أبو عزيز مركز المراغة بمحافظة سوهاج.

13- العزب مركز دشنا بمحافظة قنا.

14- غوط الوز مركز براني بمحافظة مطروح.

التخصصات الطبية بالقوافل

وتشمل التخصصات الطبية الموجودة بالقوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، الآتي:

- النساء والتوليد.

- خدمات تنظيم الأسرة.

- الأطفال.

- الباطنة.

- الأنف والأذن.

- العظام.

- الجراحة.

- الرمد.

- الأسنان.

- القلب.

- الجلدية.

- خدمات الأشعة والتحاليل.

- يتوافر بالقوافل الطبية صيدلية بها كل الأدوية.

المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

جدير بالذكر أنّ هذه القوافل الطبية، تأتي ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية.