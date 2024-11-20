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أكبر خسائر جيش الاحتلال.. مقتل 800 ضابط وجندي إسرائيلي

كتب:

هانى حسن
10:02 ص | الأربعاء 20 نوفمبر 2024
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أعلن جيش الاحتلال عن ارتفاع حصيلة خسائره البشرية بعد مقتل جندي وإصابة آخر في معارك شمالي قطاع غزة، لتصل الحصيلة النهائية حتى الدقائق الماضية إلى رقم غير مسبوق.

مقتل جندي إسرائيلي من كتيبة نحشون في لواء كفير

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي  مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر في معارك شمالي قطاع غزة،صباح اليوم الأربعاء، موضحا في بيان رسمي صدر قبل قليل تفاصيل مقتل أحد عناصره من كتيبة نحشون في لواء كفير، خلال معارك شمالي قطاع غزة.

عبوات ناسفة في إسرائيل ومقتل جندي وإصابة ضابط

وأعلنت جيش الاحتلال الإسرائيلي وفق بيان نقلته صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، أنه تم العثور على عبوة ناسفة في نفس الحادث، وأصيب ضابط، أيضًا من كتيبة نحشون، بجروح خطيرة.

وفي سياق آخر، أفاد موقع «والا» الإسرائيلي بالعثور على عبوة ناسفة أسفل سيارة متوقفة في شارع رئيسي في بئر يعقوب وسط إسرائيل.

مقتل 800 ضابط وجندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية مقتل 800 ضابط وجندي في جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر من العام الماضي، غالبيتهم في معارك قطاع غزة، حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

 

 

 

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