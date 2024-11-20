«الشباب والرياضة» تدعم الشباب بـ200 ألف جنيه لتنفيذ مشروعاتهم.. «فكرتك هتخرج للنور»

يطمح العديد من الأشخاص في إنشاء مشروع خاص بهم بدعم مالي بمختلف الوسائل، وتيسيرا على الشباب ولمساعدتهم في تحقيق أحلامهم، تقدم وزارة الشباب والرياضة دعما ماليا يصل إلى 200 ألف جنيه.

إتاحة دعم مالي للمشروعات في مجال تكنولوجيا الرياضة

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن إتاحة دعم مالي للمشروعات في مجال تكنولوجيا الرياضة بقيمة تصل إلى 200 ألف جنيه.

وكشفت وزارة الشباب، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تفاصيل الدعم المالي المقدم للشباب معلقة :«إلحق سجل معنا، تم مد فترة التقديم في حاضنة أعمال وزارة الشباب والرياضة في مجال تكنولوجيا الرياضة MOYS حتى 28 نوفمبر».

دعم مادي 200 ألف جنيه من الشباب والرياضة

ويتم تقديم الدعم المالي بقيمة تصل إلى 200 ألف جنيه مصري لتمويل وتطوير المشروعات ويشمل الدعم ما يلي:

برامج تدريبية وجلسات إرشادية لتطوير مهاراتك وزيادة معرفتك.

شبكة علاقات وتغطية وسائل الإعلام .

فرص استثمارية: للتواصل مع مستثمرين وشركاء استراتيجيين.

خدمات قانونية: التأسيس القانوني للشركات.

حاضنة أعمال وزارة الشباب والرياضة في مجال تكنولوجيا الرياضة MOYS برنامج مقدم من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب بتمويل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا «جهاز تنمية الابتكار والاختراع» لدعم الشركات الناشئة في تكنولوجيا الرياضية بمركز شباب مدينة نصر مع استشاري الأعمال جامعه النيل.

كيفية التقديم والحصول على دعم مادي

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