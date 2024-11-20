مصير انضمام مهاجم الأهلي للزمالك.. ونصيحة حازم إمام

وجه حازم إمام، نجم نادي الزمالك السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي، نصيحة إلى مسؤولي القلعة البيضاء بشأن التعاقد مع الجنوب إفريقي بيرسي تاو، جناح الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد اقتراب رحيله عن صفوف القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، واقتران اسمه بالفارس الأبيض.

سبب نصيحة حازم إمام لمسؤولي الزمالك بعدم التعاقد مع تاو

وقال حازم إمام، في تصريحات تليفزيونية ببرنامج «ملعب أون تايم»، المُذاع عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «بيرسي تاو لاعب مميز، لكن مشكلته إن مستواه مش ثابت، شوية حلو أوي وشوية بعيد جدًا وبصراحة أنا شايف إنه مش اللاعب الأجنبي السوبر».

وتابع: «بيرسي تاو، مش المحترف السوبر اللي أدفع فيه فلوس كتير وأضحي من أجل التعاقد معاه، بالتأكيد هو أفضل من البولندي كونراد ميشالاك، لاعب الزمالك الحالي ولكن نصيحتي لمجلس إدارة نادي الزمالك بلاش التعاقد مع تاو».

الأهلي يسعى لرحيل بيرسي تاو برغبة من مارسيل كولر

ويسعى مسؤولو القلعة الحمراء إلى رحيل اللاعب بناء على رغبة مارسيل كولر المدير الفني للفريق بحثًا عن الاستفادة من لاعب أجنبي جديد في قائمة الفريق، وذلك في إطار تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية استعدادًا لكأس العالم 2025، إذ ينتهي تعاقد اللاعب مع الأهلي في صيف 2025.