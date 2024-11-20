لراغبي الحجز في وحدات الإسكان الاجتماعي 2024.. هل يشترط تقديم برنت تأمينات؟

تزامنًا مع إعلان وزارة الإسكان عن فتح باب التقديم لحجز الوحدات السكنية خلال الشهر الجاري، والتي ينتهي التقديم عليها في 24 من شهر ديسمبر المُقبل، لذا عملت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية منذ عام 2020 بالتنسيق مع الوزارة على المواطنين من كبار السن من أصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم، وذلك من تذليل كافة المعوقات التي تواجههم.

إلغاء وجوب تقديم برنت تأمينات لحجز شقق الإسكان الإجتماعي 2024

وجاء القرار بعدم مطالبة راغبي حجز وحدات الإسكان الاجتماعي بشهادة من التأمينات الاجتماعية «برنت تأمينات» ويستمر العمل بهذا القرار حتى الآن.

وللتسهيل على المواطنين بعد ملاحظة توافد عدد كبير منهم على مكاتب التأمينات الاجتماعية للتمكن من استخراج «برنت تأمينات»، ليجري تقديمها ضمن المستندات المطلوبة للحصول على وحدة سكنية، جرى إلغاء وجوب تقديم برنت تأمينات لحجز شقق الإسكان الإجتماعي 2024.

ويجري التأكد من الرقم التأميني الخاص بالمواطنين الذين يرغبون في الحصول على وحدة سكنية بشكل إلكتروني، لتذليل كافة العقبات أمامهم.

الأوراق المطلوبة

وبالنسبة للأوراق المطلوبة من أصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية، يتطلب ما يلي:

- شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري موضحًا بها مهنة المتقدم.

- صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.

- شهادة التأمينات الاجتماعية (إن وجدت) موضحًا بها المهنة والأجر التأميني أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.

- مدة مزاولة العمل لا تقل عن 12 شهر.

أما بالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات تقدم الأوراق الآتية:

- طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات.

- صورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة.

- صـور مـن الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة وهي كالآتي:

- وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة.

- شهادات ميلاد الأبناء القصر (رقم قومي مميكن).

- قيـد عائلي مميكن لصاحب الطلب ماعدا: الأعزب، الأرملة، المطلقة.