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أسعار الطماطم اليوم الأربعاء 20-11-2024 في الأسواق

كتب:

أشرف توفيق
12:37 م | الأربعاء 20 نوفمبر 2024
الطماطم

الطماطم

سجلت أسعار الطماطم اليوم الأربعاء 20-11-2024، انخفاضا ملحوظا في مختلف الأسواق المحلية، إذ بلغ متوسط سعر الكيلو نحو 15 جنيها، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

 أسعار الطماطم اليوم 

- سجَّل متوسط سعر كيلو الطماطم اليوم الأربعاء 15 جنيها.

- سجَّل متوسط سعر كيلو الباذنجان الرومي اليوم الأربعاء11 جنيها.

- سجَّل متوسط سعر كيلو الفلفل الرومي اليوم 16 جنيها.

- سجَّل متوسط سعر كيلو الفلفل الحامي اليوم 15 جنيها في الأسواق المحلية.

سعر البطاطس اليوم

- سجَّل متوسط سعر كيلو البطاطس اليوم الأربعاء نحو 23 جنيها.

- سجَّل متوسط سعر كيلو البامية اليوم نحو 53 جنيها.

- سجَّل متوسط سعر كيلو الكوسة اليوم نحو 19 جنيها.

- سجَّل متوسط سعر كيلو الخيار الصوب اليوم نحو 18 جنيها.

- سجَّل متوسط سعر كيلو اللفت اليوم الأربعاء نحو 8 جنيهات.

- سجَّل متوسط سعر كيلو الليمون البلدي اليوم نحو 18 جنيها.

- سجل متوسط سعر كيلوالقلقاس اليوم 28 جنيها.

سجل سعر كيلو البصل اليوم نحو 18جنيها للكيلو.

سجل سعر كيلو السبانخ اليوم نحو 19 جنيها للكيلو.

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