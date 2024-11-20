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طلاب وأساتذة «علوم بني سويف» من ذوي الهمم ينظمون ممرا شرفيا لرئيس الجامعة

كتب:

عمرو رجب
12:23 م | الأربعاء 20 نوفمبر 2024
طلاب وأساتذة «علوم بني سويف» من ذوي الهمم ينظمون ممرا شرفيا لرئيس الجامعة

نظم طلاب وقيادات وأساتذة كلية علوم من ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة بني سويف، ممرًا شرفيًا، للدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، تقديرًا لجهوده المثمرة ودعمه في تطوير العملية التعليمية بالكلية، التي أثمرت عن العديد من البرامج المستحدثة في مجال علوم تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.

رئيس جامعة بني سويف يشكر كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة 

ومن جانبه أعرب الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، خلال بيان صحفي، عن سعادته بالتكريم، موجهاً الشكر لإدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب على هذا الممر الشرفي، مؤكداً أن الكلية تمثل صرحاً شامخاً لدراسة العلوم في مجال ذوي الاحتياجات وفئات المتفوقين والموهوبين والمبدعين والمبتكرين.

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