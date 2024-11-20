«تضامن الغربية»: قافلة طبية للتحالف الوطني تفحص 150 مريضا بالمجان في 7 قرى

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية بالتعاون جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني، قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 150 مريضاً من غير القادرين من أهالي 7 قرى بعدد من مراكز محافظة الغربية، وشملت القافلة جميع التخصصات، وصرف الدواء بالمجان.

إجراء كل الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية بالمجان

وأكدت حسناء ابراهيم، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، أنه تم إجراء كل الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، إضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

خدمة وتنمية المجتمع والدور الرائد في العمل الخيري

وأشادت بمجهودات جمعية الأورمان في خدمة وتنمية المجتمع والدور الرائد في العمل الخيري والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية، مؤكدة على توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا.