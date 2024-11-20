الجلوس لساعات طويلة «يقصف» عمرك ويهدد صحتك.. اتبع القاعدة «111» لتعش أكثر

لا تتوقف محاولات العلماء في البحث عن فرصة تمنح جميع البشر العيش بصحة أفضل، ويعد المشي من أفضل الرياضات التي ينصح بها جميع الأطباء، وسلطت دراسة حديثة الضوء عليه، إذ اكتشفت أن الأشخاص الذين يمشون لمدة 111 دقيقة في اليوم، في المتوسط يعيشون 11 عامًا أطول من الأشخاص الذين يمشون قليلًا، كما حذرت من البقاء في نفس المكان لساعات طويلة دون نشاط بدني، حتى لا يكتسب الجسم أمراضًا كثيرة.

النشاط اليومي قد يزيد من عمرك

توصلت الأبحاث التي أجراها فريق من جامعة جريفيث في كوينزلاند في أستراليا، إلى أن المشي أفضل وسيلة لتعزيز صحتك، إذ أنه يجب المشي لمدة ساعة على الأقل يوميًا، إذ يقول الدكتور لينيرت فيرمان، أستاذ الصحة العامة في الجامعة، في تصريحات لصحيفة «ديلي ميل»: «لقد فوجئت عندما وجدت أن فقدان سنوات العمر يكون بسبب انخفاض مستويات النشاط البدني وعدم المشي، ووجدنا أن ذلك قد ينافس الخسائر التي تحدث للصحة، بسبب التدخين وارتفاع ضغط الدم».

وحذر فيرمان، من البقاء في نفس المكان لساعات طويلة من اليوم وعدم المشي، لأنه يزيد من خطر الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية، بما في ذلك زيادة الوزن، ومرض السكري من النوع الثاني، والسرطان، وقيم الباحثون مستويات النشاط البدني لأكثر من 36 ألف شخص في أمريكا تبلغ أعمارهم 40 عامًا أو أكثر، وبينت النتائج أن الأفراد الأقل نشاطا يخسرون من 5-8 سنوات في متوسط عمرهم، بسبب الخمول البدني.

فوائد المشي يوميًا

تقدر منظمة الصحة العالمية، أن عدد الوفيات السنوية الناجمة عن عدم النشاط البدني في مختلف أنحاء العالم، يبلغ نحو 2 مليون شخص، ما يجعله من بين الأسباب العشرة الأولى للوفاة في العالم، وبحسب موقع «mayo clinic»، المتخصص في الشئون الصحية، فإن فوائد المشي يوميًا، تتعدد في التالي:

الحفاظ على الوزن الصحي.خسارة دهون الجسم.تحسين قدرة العضلات على التحمل.زيادة مستويات الطاقة.السيطرة على ارتفاع ضغط الدم.المساعدة في تحسين لياقة القلب.تحسين تدفق الأوعية الدموية.المشي يوميًا يعمل على تقوية العظام والعضلات.يساعد على تحسين الحالة المزاجية والإدراكية.يحفز الذاكرة ويساعد على النوم بصحة.يعمل على تقوية الجهاز المناعي.المشي يساعد على الحد من الإجهاد والتوتر.