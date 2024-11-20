انقضاء الدعوى المقامة من فرد الأمن ضد إمام عاشور بالتصالح

قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، بانقضاء الدعوى الجنائية والمدنية بالتصالح في واقعة اتهام اللاعب إمام عاشور نجم الأهلي، بعد الحكم عليه بالحبس 6 أشهر بتهمة التعدي على فرد أمن في مول شهير بمدينة الشيخ زايد.

وقدّم محامي عبدالله مصطفى فرد أمن أحد المولات التجارية، في واقعة اتهام إمام عاشور بالاعتداء بالضرب على موكله والمعروفة إعلاميا بـ«خناقة المول»، أمام محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، إقرارا بالتصالح والتنازل عن الدعوى المدنية والجنائية فيما يخص تهمة التعدى بالضرب على موكله.

وقضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد اليوم في وقت سابق، بقبول استئناف النيابة العامة على حكم براءة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي في واقعة اتهامه بضرب فرد أمن بمول شهير بالشيخ زايد، والقضاء بحبسه 6 أشهر.