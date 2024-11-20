طارق النبراوي: نقابة المهندسين الاستشاري الأول للدولة في مجال تخصصها

أكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، ضرورة توطين الأجيال الجديدة من المدن الذكية، موضحا أن النقابة ستؤدي دورها للاهتمام بمهنة الهندسة، وتقديم كل ما هو حديث لأبنائها.

جاء ذلك خلال مؤتمر مستقبل تكنولوجيا المدن الذكية، الذي نظمته نقابة المهندسين بمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات Cairo ICT2024، ضمن جهود النقابة لتوطين التكنولوجيا في مصر.

جهود مكثفة لتطوير المدن الذكية

وأعلن النبراوي تشكيل لجنة من كبار الخبراء لاستكمال ما جرى بالمؤتمر من جلسات ومناقشات حول مستقبل المدن الذكية، مؤكدًا أن اللجنة ستكون معبرة عن الجميع، وستضم جميع التخصصات الهندسية وستتواصل مع كل الجهات لتقديم كل ما يمكن في مجال المدن الذكية.

وأضاف: «النقابة هي الاستشاري الأول للدولة في مجال تخصصها، وهي الجهة الوحيدة القادرة على جمع كل الأطراف داخل بيتهم نقابة المهندسين»