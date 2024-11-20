«مسابقات داعمة للإبداع».. كيف ساهمت الجامعات في الارتقاء بالأنشطة الطلابية؟

«تدشين انتخابات الاتحادات الطلابية، وإطلاق عدد من المسابقات الابتكارية للطلاب، وتدشين دوري الجامعات والمعاهد العليا، وتتويج منتخب مصر للجامعات بكأس البطولة العربية لكرة القدم صالات للمرة الثانية».. إنجازات عديدة حققتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العام 2024، ضمن جهود الحكومة للارتقاء بمستوى وفعاليات الأنشطة الطلابية المختلفة والمسابقات التي تعمل على دعم وتحفيز الشباب للارتقاء بمستواهم الفكري والعملي والمهاري، وتأهيليهم لسوق العمل إقليميا ودوليا.

إنجازات الجامعات في ملف الأنشطة الطلابية 2024

وترصد السطور التالية، إنجازات الجامعات في ملف الأنشطة الطلابية 2024 المختلفة، وفق تقرير صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما يلي.

- تطور الأنشطة الرياضية على مستوى الجامعات والمعاهد خلال 2024 في ظل الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية.

- نجحت الأنشطة في اكتشاف المواهب الرياضية وإخراج الطاقات الإبداعية للطلاب.

- ساهمت الأنشطة في بناء جيل متميز يتمتع بصحة جيدة وشخصية متكاملة وروح رياضية عالية.

- تنظيم فعاليات دوري الجامعات والمعاهد العليا (الشهيد الرفاعي).

- فوز منتخب مصر للجامعات بكأس البطولة العربية لكرة القدم صالات في الإمارات.

- حصول المنتخبات الرياضية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على الدرع العام لبطولة القطاع الخامس للجامعات الخاصة والمعاهد العليا.

- تنفيذ ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية 2024.

- حصول بعثة الجامعة الأمريكية بالقاهرة (طالبات) ممثلة عن الاتحاد الرياضي المصري للجامعات على المركز الأول وكأس البطولة الإفريقية الخامسة لكرة السلة.

- عُقد المؤتمر الدولي الـ17 حول اتجاهات التقدم التكنولوجي لعلوم الرياضة بالوطن العربي بجامعة حلوان.

- تنظيم المؤتمر الدولي الثاني لكلية التربية الرياضية جامعة المنصورة.

- تنظيم الملتقى الدولي الثالث للسياحة الرياضية بجامعة أسوان.

- شارك الاتحاد الرياضي المصري للجامعات شارك في المؤتمر العلمي الدولي السابع لكلية التربية البدنية.

- استمرار جهود الوزارة في دعم الأنشطة الرياضية الجامعية؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بأهمية نشر الوعي الرياضي داخل المجتمع الطلابي.

- استمرار دعم الأنشطة استعادة دور ومكانة الجامعات في الساحة الرياضية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

- توسيع مشاركة الجامعات في إمداد الألعاب الرياضية الوطنية بالأبطال والموهوبين، ليكونوا قادرين على رفع اسم مصر عاليًا في المنافسات الدولية.

- تنفيذ عدد من الماسبقات البحثية والابتكارية لدعم الطلاب كمسابقة جينزي والجوائز المقدمة من صندوق رعاية المبتكرين.