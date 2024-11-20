سعر الأرز اليوم الأربعاء 20-11-2024 في الأسواق

يشهد سعر الأرز اليوم الأربعاء 20-11-2024، انخفاضا في الأسواق المصرية؛ ليتراوح متوسط سعر الكيلو ما بين 27.63 و37.06 جنيه بحسب النوع، وفقًا لبوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء المصري.

سعر الأرز اليوم

وبلغ سعر الأرز اليوم الأربعاء، 27.63 جنيه للكيلو، مقارنة بـ30.6 جنيه أمس.

وسجل سعر الأرز اليوم «زمزم» 34.61 جنيه للكيلو، مقارنة بـ35.18 جنيه أمس.

سعر الأرز اليوم الضحى

وبلغ سعر الأرز اليوم «الضحى» 37.06 جنيه للكيلو، مقارنة بـ37.19 جنيه أمس.

سعر الأرز اليوم السوهاجي

ووصل سعر الأرز اليوم «السوهاجي» إلى 35.22 جنيه للكيلو.

سعر طن الأرز اليوم

وفيما يخص سعر طن الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة، سجل 25 ألف جنيه، ورفيع الحبة 22 ألف جنيه للطن.