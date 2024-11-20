انطلاق مبادرة «اتعلم بصحة» بكلية تربية رياضية بنات في جامعة الزقازيق 

أعلنت جامعة الزقازيق بإشراف الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة إطلاق مبادرة «اتعلم بصحة»، لتقييم الكفاءة البدنية للطلاب الجدد، وتوسيع دائرة الكشف الطبي الشامل ليتضمن كل الجوانب الطبية والجسمانية لهم.

الكشف على طالبات الفرقة الأولى بكلية التربية الرياضية بنات

واوضحت جامعة الزقازيق خلال بيان لها أنه ضمن المبادرة تم الكشف على طالبات الفرقة الأولى بكلية التربية الرياضية بنات الجدد وعددهن 700 طالبة، عبر إجراء عدة كشوفات للاطمئنان على الحالة الصحية لهن وتقييم كفاءتهن البدنية، وذلك للاستفادة من نتائج تلك الكشوفات في تحسين الصحة العامة وزيادة النشاط البدني وشملت الكشوفات «قياس الطول والوزن، واختبار القوام، وقياس ضغط الدم».