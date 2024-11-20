والد أمير المصري عن شائعات ارتباط نجله: لا أتدخل في اختياراته الشخصية

في الوقت الذي يشهد فيه الفنان الشاب أمير المصري نجاحًا كبيرًا في عالم السينما، آخرها مشاركته ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بفيلمه «In Camera»، الذي لاقى إعجاب الجمهور والنقاد، تتزايد الشائعات حول حياته الشخصية وعلاقاته العاطفية، وقد أثار هذا الأمر جدلاً واسعًا بين جمهور ومحبي الفنان الشاب.

هل يرد أمير المصري على الشائعات؟

لم يلتفت بطل فيلم «In Camera» إلى الشائعات التي لاحقته بشأن دخوله في قصة حب وارتباطه، لكن والد الفنان أمير المصري حسم الأمر، قائلًا في تصريحات تلفزيونية: «أتمنى الاستقرار العاطفي لنجلي أمير، وأن تكون حياته الشخصية مُعلنة بشكل واضح، خاصة في ظل الشائعات التي تلاحقه من فترة إلى أخرى، ولكنه أمر معتاد وغير غريب».

هل يستشير أمير المصري والده في قرارته العاطفية؟

وتحدث الوالد عن حقيقة تدخله في حياة نجله أمير المصري العاطفية قائلاً: «أنا لا أتدخل في اختياراته الشخصية، ولكني دائماً أسانده في القرار الصحيح، ودائماً يكون لدي يقين أنه سوف يختار الأفضل».